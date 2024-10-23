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Курс долара в Україні поб'є всі можливі рекорди: в МВФ попередили українців

Юрій Берендій
23 жовтня 2024, 17:46
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Курс гривні до долара в Україні, згідно із новим прогнозом МВФ, може різко зрости і вже у 2029 році за 1 долар США доведеться заплатити понад 50 гривень.
Курс долара в Україні поб'є всі можливі рекорди: в МВФ попередили українців
МВФ змінив прогноз курсу для України до 2029 року / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В МФВ покращили прогноз щодо курсу гривні до долара
  • МФВ погіршив прогноз зростання економіки України на найближчі роки

Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові прогнози щодо глобальної економіки. За його оцінками, у 2024 році середній курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар, а до 2029 року долар коштуватиме 51,7 грн. Про це йдеться у доповіді "Перспективи світової економіки" (WEO).

Яким буде курс долара в Україні - прогноз МВФ

Прогноз МВФ щодо курсу долара на найближчі роки виглядає так:

відео дня
  • 2024 рік — 41,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 45,0 грн/долар;
  • 2026 рік — 46,8 грн/долар;
  • 2027 рік — 48,6 грн/долар;
  • 2028 рік — 50,2 грн/долар;
  • 2029 рік — 51,7 грн/долар.

Порівняно з квітневими прогнозами, МВФ покращив свій прогноз щодо курсу гривні до долара, оскільки раніше очікували вищі показники.

Нагадаємо, що у квітневому прогнозі МВФ зазначалося, що середньорічний курс гривні до долара може становити:

  • 2024 рік — 41,0 грн/долар;
  • 2025 рік — 45,8 грн/долар;
  • 2026 рік — 48,6 грн/долар;
  • 2027 рік — 50,4 грн/долар;
  • 2028 рік — 52,1 грн/долар;
  • 2029 рік — 54,1 грн/долар.

Водночас Фонд переглянув і погіршив прогнози економічного зростання України. Очікується, що ВВП у 2024 році збільшиться на 3,0%, що є нижчим за попередній прогноз (3,2%). Прогноз на 2025 рік також знижений з 6,5% до 2,5%, а суттєве зростання передбачають у 2026 році — до 5,3%.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографика: Главред

Що таке МВФ?

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може давати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває брак іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Курс долара в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, до кінця цього тижня курс долара в банках України залишатиметься в межах 40,80-41,70 грн/дол., а в обмінниках фінансових компаній — від 41,05 до 41,65 грн/дол., зазначає аналітик Олексій Козирєв.

Протягом останніх кількох місяців, завдяки активній підтримці НБУ, курс гривні до долара стабілізувався в діапазоні 41,0-41,5 грн/дол. Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що цей вузький діапазон забезпечив стабільність курсу і на готівковому ринку, де протягом майже всього жовтня курс тримався в коридорі 41,3-41,6 грн/дол. Вона прогнозує, що в листопаді спостерігатимуться подібні тенденції.

Андрій Шевчишин, керівник аналітичного відділу ГК Forex Club, прогнозує зростання курсу долара і євро в грудні 2024 року, зокрема до 42-43 грн за долар, з можливою фіксацією ближче до 42,75 грн. Він також радить українцям зберігати заощадження в іноземній валюті.

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