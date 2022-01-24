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Долар може "пробити стелю": українцям назвали новий курс

24 січня 2022, 01:17

Новини про можливе повномасштабне вторгнення РФ призвели до зростання попиту на валюту.

Долар
/ УНІАН

В Україні курс долара до кінця січня має шанс впритул підійти до психологічної позначки в 29 грн/$.

Новини про можливе повномасштабне вторгнення російських військ на територію України призвели до падіння попиту на облігації внутрішньої держпозики і зростання попиту на валюту, пише Obozrevatel.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, найближчими днями гривня залишиться в діапазоні 28,25-28,40 грн/$. "Наступного тижня очікуємо рух до рівня 28,65 грн/$", – прогнозує експерт.

Експерт Вадим Іосуб вважає, що продавати долари українцям будуть за 28,9 грн/$. "Найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,8 грн/$. Готівковий долар в банках буде торгуватися по 28,7 – 28,9 грн/$", - вважає аналітик.

У свою чергу біржовий аналітик Максим Орищак впевнений, що зараз відбувається корекція після бурхливого зростання з початку січня, але вже найближчим часом гривня повернеться до 28,60 грн/$.

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