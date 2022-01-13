Долар різко злетів: українці дізналися несподіваний прогноз нового подорожчання

На думку експертів, вплив на курс гривні надає геополітична ситуація.
Після новорічних та різдвяних свят курс гривні в Україні різко пішов вниз.
За минулий тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-0,8%, розповів Фактам фінансовий аналітик Вадим Іосуб.
Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7−27,9 грн, не виключив він.
У свою чергу експерт Андрій Гойлов прогнозує, що на поточному тижні долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,65 грн.
Також, на думку експертів, вплив на курс гривні надає геополітична ситуація.
Разом з тим фінансовий аналітик Андрій Шевчишин додав, що зростання курсу долара підштовхує імпортерів до активності, і попит на валюту з їхнього боку збільшується. Також ринок стежить за геополітичною ситуацією, ходом переговорів по деескалації конфлікту на сході України і новинами по штаму Омікрон, але поки не закладає ці ризики в свої рухи.
"Найближчим часом курс буде спрямований до позначки 27,75 гривень за долар. Ринок зберігає високі девальваційні та інфляційні очікування, НБУ спробує стримувати ослаблення гривні", - резюмував він.
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