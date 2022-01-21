Долар по 30: з'явився страшливий прогноз рекордного обвалення гривні

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Стрімке зростання курсу долара пов'язане з поєднанням ряду факторів. На думку експертів, девальваційний сплеск у січні - типове явище, пов'язане з відновленням ділової активності після новорічних свят.

Девальваційний тиск на валюти країн, що розвиваються, генерує очікуване посилення монетарної політики Федеральної резервної системи США у відповідь на стрімке прискорення інфляції, йдеться в матеріалі Фокусу.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, поки важко прогнозувати точку зупинки девальвації: "Але, ймовірно, частина покупців спробує зафіксувати прибуток в зоні 28,6-29 USDUAH, що дозволить курсу стабілізуватися. Однак повну стабілізацію можна буде розглядати лише при надходженні позитивних новин".

Експерт зазначає, що глобальний тренд на ослаблення нацвалюти ще не зломлений.

У свою чергу, експерт Дмитро Чурін, виходячи з технічного аналізу графіка курсу української гривні до долара, прогнозує, що девальвація нацвалюти може продовжитися до рівня 29,50 USDUAH в найближчі два місяці.

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Таким чином, Україна впритул наблизиться до історичного антирекорду курсу гривні до долара близько 30 USDUAH, який зафіксували в лютому 2015 року на тлі ескалації російської агресії і виснаження золотовалютних резервів НБУ до рівня $5,625 млрд (станом на 1 березня 2015 року).

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