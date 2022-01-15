УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Різкий зліт долара: з'явився несподіваний прогноз з новим курсом

15 січня 2022, 03:52

До спільного руху з відтоку капіталу приєдналися локальні інвестори, каже Андрій Шевчишин.

долар
/ Reuters

Гривня продовжує втрачати свої позиції під тиском зростаючого попиту на валюту з боку інвесторів і нерезидентів, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він не виключив, що найближчим часом долар спробує на міцність позначку 28 гривень.

"Наступного тижня тренд на ослаблення збережеться, і після проторговування рівня 28 курс може рушити в зону 28,2-28,3 грн за долар", - зазначив він.

Багато що залежатиме від стримування тенденції НБУ і активності нерезидентів з енергетиками, вважає експерт.

Серед факторів, які послаблювали гривню, Шевчишин звернув увагу на дії нерезидентів, які останні два дні активно закривали свої позиції в Україні в паперах, виводили дивіденди і прибуток.

Реклама

З початку року портфель гривневих ОВДП нерезидентів знизився на 4 млрд грн, валютних ОВДП на понад 220 млн доларів.

Крім того, напередодні прибутковість по вересневих гривневих ОВДП і євробондах зрівнялася на рівні 12%.

"Це свідчить про розпродаж короткострокових єврооблігацій України. Крім загального тренду на відтік капіталу через очікуване посилення кредитно-грошової політики ФРС США, Україна страждає також від ризиків військової агресії РФ, після жорстких переговорів НАТО і РФ", - зазначив експерт.

Також він звертає увагу, що до загального руху по відтоку капіталу приєдналися локальні інвестори, які віддають перевагу пересидіти військові і політичні ризики в "тихій гавані".

Попит на долар також формують енергетики, надолужуючи покупки кінця минулого року. В першу чергу, газу і вугілля, за запасами яких ситуація залишається складною.

читайте такожДолар різко злетів: українці дізналися несподіваний прогноз нового подорожчання

читайте такожДолар злетів: українцям розкрили несподіваний сценарій з курсом

Читайте ще:

viber
долар курс долара долар гривня
Зараз ви переглядаєте новину «Різкий зліт долара: з'явився несподіваний прогноз з новим курсом». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Новорічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посіваютьНоворічні свята в Україні 2022: коли колядують, щедрують і посівають Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати бідуКоли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахФінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошах Божевільні лайфхаки з СРСР: п'ять хитрощів, які працюють дониніБожевільні лайфхаки з СРСР: п'ять хитрощів, які працюють донині "Зі старим Новим роком!"- листівки та прикольні привітання до свята"Зі старим Новим роком!"- листівки та прикольні привітання до свята
05:02

Чистота та блиск: як правильно мити і доглядати за посудом зі скла

04:40

Такому сусідові виноград буде радий: що можна і не можна садити біля лози для гарного врожаю

04:17

Фронтмен ТІК похвалився знімками топлес після схуднення на 30 кг

03:52

Різкий зліт долара: з'явився несподіваний прогноз з новим курсомВідео

03:15

Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняВідео

Реклама
02:53

Відома українська співачка в одних трусиках скупалася в ополонці на тріскучому морозі

02:32

Не згайте час: що садити на розсаду в січні - поради бувалих дачниківВідео

02:20

5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливимВідео

02:05

У Парижі помер оскароносний режисер

01:45

Сніжана Бабкіна в прозорих мереживах на голе тіло показала свої нічні розваги

01:18

Держрегулювання цін на продукти доб'є виробника: експерт назвав причинуВідео

00:51

Прикмети на 15 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівВідео

00:04

Ірина Білик показала свою розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне мореВідео

14 січня, п'ятниця
23:53

Можливе вторгнення РФ в Україну: Боррель озвучив 10 головних кроківВідео

23:25

Українців чекають нові ціни на яйцяВідео

23:12

Пішов з життя глава СБУ часів президентства Кучми

22:37

Моторошне вбивство на Закарпатті: підозрюваний розповів, через що задушив жінкуВідео

22:16

"До 40 тис. випадків на добу": лікар озвучив тривожний прогноз щодо нового спалаху коронавірусуВідео

22:09

У Білому домі підтвердили наявність даних щодо підготовки РФ провокації на ДонбасіВідео

Реклама
21:55

Дуже рікісне погоднє явище: на Львів звалився крижаний сніг і вдарила блискавка з громомВідео

21:46

Дружина відомого українського футболіста розбилася в жахливій ДТПВідео

21:45

Привернете багато бід: чому жінкам не можна носити одяг чоловікаВідео

21:27

В СБУ знайшли ознаки причетності Росії до кібератаки на держсайтиВідео

21:06

Постачання газу через Україну і перемовини з РФ, США і Німеччиною: у Зеленського розкрили плани Києва

20:50

Винахідливість без кордонів: розкрита нова небезпечна схема шахраївВідео

20:39

США пригрозили Росії "гучними розбірками" в ООН - Foreign Policy

20:37

Купатимуться в грошах вже в лютому: топ-4 знаки з великою грошовою удачеюВідео

20:22

У Карпатах туристи накинулися на відпочивальників і почали стріляти через виклик копівВідео

20:07

Зустріч Зеленського, Байдена та Путіна: у Кремлі зробили заяву у відповідь на ініціативуВідео

20:01

"Голослівна інформація": Пєсков висловився щодо провокації для вторгнення в УкраїнуВідео

19:53

Вбиває холестерин: вчені назвали напій для здоров'я судин

19:44

Ліпсінк батл повертається на 1+1: які оновлення чекають на глядачів у другому сезоні шоу

19:32

У РНБО розповіли, хто може займатися кібератаками проти УкраїниВідео

19:30

Навіщо Порошенку яскраве шоу та його грандіозна зустріч в аеропортуПогляд

19:17

Україна готова до вступу в НАТО: у Зеленського закликали Альянс до розмови і висунули вимогиВідео

19:00

Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніВідео

18:46

Негода в Києві: дерево впало на поліклініку, а рекламний щит розтрощив автівку

18:42

Шкільне харчування: у Кривому Розі подають "золоті" макарониВідео

18:20

Шинейд О'коннор вирішила накласти на себе руки після самогубства 17-річного сина

Реклама
18:10

РФ готує напад на бойовиків Донбасу для виправдання вторгнення в Україну - CNNВідео

18:07

Проблеми, як з рогу достатку: для кого зі знаків рік Тигра стане важкимВідео

18:04

У Києві водій ледь не забив до смерті перехожого через зауваженняВідео

17:57

Прямі перемовини Зеленського, Байдена та Путіна: в Офісі президента оголосили про ініціативу УкраїниВідео

17:56

У Росії не вистачить вантажівок для вторгнення в Україну - ForbesВідео

17:31

Євробачення-2022 - оголошено дату фіналу національного відбору

17:17

Застава - 1 мільярд: слідство вимагає арешту ПорошенкаВідео

17:05

Віталій Портніков. Росія мобілізує хакерівВідеоблоги

17:00

Годують по іншому меню та окремо від інших: дітей-пільговиків зробили ізгоями на ЛьвівщиніВідео

16:43

Візит Алієва: Україна та Азербайджан підписали низку важливих двосторонніх договорів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти