Різкий зліт долара: з'явився несподіваний прогноз з новим курсом

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Гривня продовжує втрачати свої позиції під тиском зростаючого попиту на валюту з боку інвесторів і нерезидентів, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він не виключив, що найближчим часом долар спробує на міцність позначку 28 гривень.

"Наступного тижня тренд на ослаблення збережеться, і після проторговування рівня 28 курс може рушити в зону 28,2-28,3 грн за долар", - зазначив він.

Багато що залежатиме від стримування тенденції НБУ і активності нерезидентів з енергетиками, вважає експерт.

Серед факторів, які послаблювали гривню, Шевчишин звернув увагу на дії нерезидентів, які останні два дні активно закривали свої позиції в Україні в паперах, виводили дивіденди і прибуток.

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З початку року портфель гривневих ОВДП нерезидентів знизився на 4 млрд грн, валютних ОВДП на понад 220 млн доларів.

Крім того, напередодні прибутковість по вересневих гривневих ОВДП і євробондах зрівнялася на рівні 12%.

"Це свідчить про розпродаж короткострокових єврооблігацій України. Крім загального тренду на відтік капіталу через очікуване посилення кредитно-грошової політики ФРС США, Україна страждає також від ризиків військової агресії РФ, після жорстких переговорів НАТО і РФ", - зазначив експерт.

Також він звертає увагу, що до загального руху по відтоку капіталу приєдналися локальні інвестори, які віддають перевагу пересидіти військові і політичні ризики в "тихій гавані".

Попит на долар також формують енергетики, надолужуючи покупки кінця минулого року. В першу чергу, газу і вугілля, за запасами яких ситуація залишається складною.

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