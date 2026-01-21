Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

НБУ зміцнив гривню одразу до трьох валют.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-sinhronno-podesheveli-posle-vzleta-kurs-valyut-na-22-yanvarya-10734257.html Посилання скопійоване

Курс валют на 22 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 22 січня

Наскільки зріс євро

Скільки коштуватиме злотий 22 січня

На четвер, 22 січня, Національний банк України знизив курси основних іноземних валют. Гривня зміцнилася одразу щодо долара, євро та злотого. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 43,18 грн/дол. Порівняно з 21 січня гривня зміцнилася приблизно на 7 копійок (43,25 грн/дол.).

відео дня

Євро також подешевшав. Його курс знизився до 50,67 грн/євро проти 50,72 грн/євро напередодні.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,01/43,06 грн/дол., а євро - 50,51/50,55 грн/євро.

Курс злотого на 22 січня

Польський злотий незначно втратив у ціні. НБУ встановив курс на рівні 11,99 грн/злотий, що трохи нижче, ніж 21 січня.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи знизиться курс найближчим часом - прогноз економіста

Доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначає, що протягом перших двох тижнів січня 2026 року офіційний курс гривні до євро утримувався вище психологічної позначки. За його словами, наразі немає передумов для різкого здешевлення європейської валюти найближчим часом.

Водночас економіст прогнозує помірну подальшу девальвацію гривні. Очікується, що офіційний курс євро коливатиметься в межах 50,20-50,60 грн, а в обмінниках вартість європейської валюти може перевищити психологічний рівень і перевалити за 51 гривню.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 21 січня НБУ незначно знизив курс долара до 43,25 грн. Водночас євро рекордно подорожчав до 50,72 грн.

За словами банкіра Тараса Лєсового, попит на валюту перевищуватиме пропозицію лише на 7-10%, що сприятиме відносній стабільності на ринку. НБУ, як і раніше, стримуватиме різкі курсові коливання.

Він прогнозує, що готівковий курс долара коливатиметься в межах 42,8-43,5 грн, євро - 49-50,5 грн, а на міжбанківському ринку долар торгуватиметься на рівні 42,6-43,6 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред