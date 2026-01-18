Долар змінює ціну: прогноз експерта щодо вартості до 25 січня

Найближчим часом динаміка на валютному ринку буде стриманою.

Прогноз курсу долара до 25 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Валютний ринок входить у фазу стабілізації

Долар 19–25 січня прогнозують у межах 42,6–43,6 грн на міжбанку

Євро очікується на рівні 49–50,5 грн як у банках, так і на готівковому ринку

На валютному ринку України спостерігається поступова стабілізація — типова для початку року тенденція, коли попит і пропозиція вирівнюються, а потреба в активних інтервенціях НБУ зменшується. Регулятор, утім, продовжує повністю контролювати ситуацію.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, найближчими днями ринок працюватиме у стриманому режимі, а різкі стрибки курсу траплятимуться значно рідше.

Фахівець прогнозує, що з 19 по 25 січня долар на міжбанку торгуватиметься в діапазоні 42,6–43,6 грн, а на готівковому ринку — 42,8–43,5 грн. Це означає, що:

100 доларів коштуватимуть 4280–4350 грн,

1000 доларів — 42 800–43 500 грн.

Курс євро, за оцінками Лєсового, утримуватиметься в межах 49–50,5 грн як на міжбанку, так і в обмінниках. Відповідно:

100 євро обійдуться у 4900–5050 грн,

1000 євро — у 49 000–50 500 грн.

Експерт підкреслює: ринок входить у фазу прогнозованості, що має зменшити нервозність серед споживачів та бізнесу.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи буде долар по 50 гривень - прогноз на 2026 рік

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, чи злетить долар до позначки 50 гривень.

За його словами, не варто очікувати різкого стрибка американської валюти.

"Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар. З огляду на те, що фінансова підтримка України є і буде зберігатися, є всі можливості забезпечити стабільний курс гривні у 2026 році на рівні курсу, який є на кінець 2025 року" - розповів Новак.

Як повідомляв Главред, на 16 січня НБУ підвищив офіційний курс долара до нового історичного максимуму - 43,39 грн/дол. Євро зріс до 50,44 грн/євро, а польський злотий - до 11,98 грн.

Також банкір Тарас Лєсовий прогнозує стабільність валютного ринку цього тижня. Долар очікується в межах 42,3-42,9 грн, євро - 48,5-49,75 грн.

Крім цього, попри січневі рекорди, різкого стрибка до 45-55 грн не прогнозують. За словами експертки Надії Байор, коливання сезонні й резервів НБУ достатньо.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

