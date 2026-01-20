Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

Національний банк України оновив офіційні курси валют.

Курс валют на 21 січня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 21 січня

Наскільки зріс євро

Скільки коштуватиме злотий 21 січня

На середу, 21 січня, Національний банк України незначно знизив курс долара. Водночас євро та польський злотий подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 43,25 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на близько 2 копійки порівняно з 20 січня, коли курс становив 43,27 грн/дол.

Європейська валюта суттєво додала в ціні. Офіційний курс євро зріс до 50,72 грн/євро проти 50,30 грн/євро напередодні.

Курс злотого на 21 січня

Польський злотий також подорожчав. НБУ встановив його курс на рівні 11,99 грн, що вище за показник вівторка на 9 копійок (11,90 грн/злотий).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи знизиться курс найближчим часом - прогноз економіста

Доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначав, що продовж перших двох тижнів січня 2026 року офіційний курс гривні до євро утримувався вище психологічної позначки. За його словами, передумов для різкого здешевлення європейської валюти найближчим часом наразі немає.

Водночас він прогнозує помірну подальшу девальвацію гривні, з фіксацією курсу євро в діапазоні 50,20-50,60 грн. За його оцінкою, в обмінниках вартість європейської валюти може перевищити психологічну межу та перевалити за 51 гривню.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 20 січня долар, євро та злотий подешевшали, а гривня зміцнила позиції. Офіційний курс долара встановлено на рівні 43,27 грн, євро - 50,30 грн.

Також, за словами банкіра Тараса Лєсового, попит перевищуватиме пропозицію лише на 7-10%, що сприятиме стабільності, а НБУ й надалі стримуватиме курсові коливання.

За його прогнозом, готівковий курс долара становитиме 42,8-43,5 грн, євро - 49-50,5 грн. На міжбанку долар торгуватиметься в межах 42,6-43,6 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

