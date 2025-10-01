Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Ангеліна Підвисоцька
1 жовтня 2025, 22:26
58
НБУ опублікував офіційний курс валют на 2 жовтня.
Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня
Курс валют на 2 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 2 жовтня
  • На скільки подорожчав курс євро
  • Яким буде курс злотого 2 жовтня

Національний банк України підвищив офіційний курс євро, долара та злотого на 2 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На четвер, 2 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,22 грн/дол., що на 8 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

відео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,37 грн/євро, що на 7 копійок більше, ніж 1 жовтня. Щодо євро гривня послабила свої позиції.

На міжбанку вже закрились торги увечері 1 жовтня:

  • долар - 41,22/41,25;
  • євро - 48,46/48,48.

Курс злотого на 2 жовтня

1 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,31 грн/злот. Вже на наступний день курс трохи зміниться - 11,36. Таким чином гривня незначно послабила свої позиції, а злотий виріс на 5 копійок.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс гривні курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

23:02Україна
Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

22:26Економіка
На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

20:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Коли вимикаються камери: принц Вільям і Кейт Міддлтон різко змінили поведінку

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Дочка Філіпа Кіркорова розсекретила матір: путіністу довелося визнати

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на сьогодні 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Гороскоп на сьогодні 2 жовтня: Левам - сюрприз, Терезам - велике щастя

Останні новини

23:02

Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

22:40

ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

22:26

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

22:14

Готова вдарити: Мішель Обама розкрила дратівливу звичку свого чоловіка

21:33

"Довгий Нептун" отримав потужний апгрейд: експерти натякнули на "приємний сюрприз"

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
21:16

"Цю перемогу не можна просто чекати": ведучий Єдиних новин мобілізувався

20:59

На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

20:53

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФВідео

20:50

Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

Реклама
20:45

Як ви вішаєте туалетний папір: лише одна деталь видає справжній характер

20:41

Весняний врожай не підведе: сприятливі дні осінньої посадки цибулі під зимуВідео

20:29

Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

20:22

"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки відключення світла після ударівФотоВідео

19:55

"Хороших сценаріїв для Кремля немає": за якої умови Китай може відмовитись від Росії

19:51

Де заховані три сови: лише 1% людей пройде головоломку за 10 секунд

19:47

Оптимальні оберти двигуна: простий лайфхак, як реально заощадити на "механіці"

19:44

Сніг, дощ та мороз накриють Україну: синоптики оголосили штормове попередження

19:24

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

19:22

У Криму - паливна катастрофа: введено нові обмеження, бензин зникає з АЗС

19:13

Мобілізація 60+ - в Генштабі пояснили, які категорії громадян призвуть до армії

Реклама
19:10

Навіщо Трамп клянчить собі Нобелівську премію мируПогляд

19:04

"Мріяв познайомитися": Олександра Кучеренко зважилася на зміни в житті

19:03

У декількох областях жорсткі проблеми зі світлом: РФ вдарила по об'єкту енергетикиВідео

19:00

Навіщо океанам сіль та як зміна солоності може зробити полюси непридатними для життя

18:46

Три області на межі небезпеки: офіцер ЗСУ оцінив загрозу "повзучого наступу" РФ

18:37

Вигляд може бути оманливим: в Україні знайшли отруйний "білий" грибВідео

18:19

Що потрібно змінити для покращення якості сну – вчені назвали два фактори

18:12

"Моє серце розбите": жінка стала вдовою одразу після весілля через удар по ДніпруФотоВідео

17:48

Інерція проти людства: що буде, коли Земля перестане обертатися

17:46

Як сказати українською "ізолента": слова, про які майже ніхто не знаєВідео

17:09

Мобілізація чоловіків 50+ - що відомо про "таємну" директиву та кого візьмуть першими

17:04

Одразу в лікарню: голлівудський актор протестував удар Олександра Усика

17:03

Уб'ють бур'яни і земля відпочине: які сидерати посіяти на городі восениВідео

16:43

Почнуться фінансові проблеми і не тільки: суворі заборони та прикмети 2 жовтня

16:41

Головний життєвий виклик: що вам судилося подолати за роком народження

16:21

Зникне перша зі столу: рецепт шикарної закуски з печериць

15:57

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

15:56

Дивний скрип під капотом автомобіля: як вирішити проблему

15:48

Рахунки за світло стануть значно меншими: як прати одяг, щоб зекономитиВідео

15:35

Чи реально зробити блекаут у Москві - в Генштабі оцінили заяву Зеленського

Реклама
15:19

Які речі категорично не можна прати в пральній машині: експерти радять

15:02

Яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли

14:53

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

14:49

Щоб не ремонтувати авто: водіям сказали, коли потрібно робити заміну антифризуВідео

14:26

Захисник незалежності: Андрію Парубію посмертно присвоїли звання Героя України

14:10

Леонтьєв повідомив про важку втрату: що сталося

14:01

Ідеальний живіт: Леся Нікітюк розкрила секрет стрункої фігури після пологівВідео

13:56

Красиві та милозвучні: які жіночі імена приносять щастя

13:42

Тільки один шлях: в Кремлі прокоментувати ідею зустрічі Путіна і Зеленського

13:32

Зрадник, який звільняв невільників: дилема Івана Сірка, яку не вирішили досі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти