Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка

Марія Николишин
11 жовтня 2025, 13:49
25
Банкір сказав, чи варто готуватись до стрімких і непередбачуваних змін.
Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка
Курс валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Що впливатиме на курс долара
  • Яким буде курс валют наступного тижня

Наразі на валютному ринку триває період відносного затишшя, і наступний тиждень не стане винятком. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Що буде з курсом долара

За його словами, впродовж 13-19 жовтня основні коливання долара відбуватимуть в діапазоні 41,2-41,6 гривні, що, в середньому на 1-1,5% нижче за "стартовий" курс 2025 року.

відео дня

Він зауважив, що курс цієї валюти залежатиме від кількох основних чинників:

  • стратегія Нацбанку на унеможливлення стрімких і непередбачуваних змін;
  • монетарна політика НБУ, а саме "консервативна" облікова ставка, яка тривалий час залишається на рівні 15,5%;
  • загальні економічні показники: розвиток основних галузей, рівень експортного виторгу, стан міжнародних резервів.

Що буде з курсом євро

Банкір підкреслив, що наступного тижня курс євро не вийде за кордон в 49 гривень, а основні зміни відбуватимуться в проміжку 48-49 гривень.

Зокрема, курс євро, як і в попередні місяці, головним чином базуватиметься на світових торгах пари долар/євро та відповідних показниках пари гривня/долар.

"Попри те, що у світі панує стан геополітичної та економічної невизначеності, що прямо впливає на курсові показники основних валют, все ж ми схильні вважати, що посеред жовтня співвідношення долара до євро не зміниться, а це 1,15-1,18. Звісно ж, курс євро може змінюватися більш активно, ніж долара, однак в окреслених межах, не провокуючи громадян до скуповування євровалюти", - наголосив він.

Яким буде курс валют з 13 по 19 жовтня

Лєсовий також додав, що основні показники валютного ринку з 13 по 19 жовтня будуть наступними:

  • коридори валютних змін: 41,2-41,6 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,25-41,65 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;
  • середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.
Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи може зрости курс євро у жовтні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський раніше говорив, що у жовтні курс євро може подолати позначку 49 гривень за євро.

На його думку, у разі зростання курсу євро на світових ринках, євро на українському міжбанку буде коштувати більше 50 гривень.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційний курс євро та злотого, а курс долара різко підняв на 13 жовтня 2025 року.

Тарас Лєсовий раніше заявляв, що у тиждень з 6 по 12 жовтня в обмінниках України очікується помітна зміна курсу долара. Прогнозувалось, що вартість валюти буде перебувати в межах 41-41,5 гривень.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро курс валют курс долара курс євро новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

15:24Україна
Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

14:54Війна
Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

14:22Світ
Реклама

Популярне

Більше
Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Останні новини

15:28

"Була залежність": справжня причина розлучення Андрія Бєднякова

15:24

"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

15:12

Розкриваємо козацькі символи: що визначало честь і силу воїнів

15:07

Що потрібно купити для блекаута: прості, але дуже корисні приладиВідео

15:03

Веселить усіх водіїв: в авто знайшли загадкову кнопку "пуск медузи"

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
14:57

У магазині такого не купити: "бабусина" підгодівля для пишного цвітіння будь-яких рослин

14:54

Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

14:45

Росіяни б'ються в істериці: у РФ розсекретили фінансове становище Пугачової

14:22

Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

Реклама
14:21

Таємниця мовної Вавилонії: учені пояснили, чому ми говоримо по-різному

14:15

Зник: Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка

14:07

Дмитро Комаров "спалився" з відомою ведучою - деталі

13:54

"Чекають нові випробування": Сирський зробив заяву про ситуацію у війні

13:49

Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка

13:44

Дачники зберігають цей спосіб у секреті: що робити з опалими яблуками

13:25

Деяким українцям виплатять 50 тис грн в місяць: Зеленський підписав закон

12:51

"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

12:45

"На столі": що невістка Наташі Корольової витворяла на людях

12:37

Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

12:37

Коли Україна перейде на зимовий час 2025 і чи буде це востаннєВідео

Реклама
12:25

Режим упізнав себе: у РФ заборонили показ легендарного кіно

12:09

У Києві знайшли застреленим відомого блогера: деталі та фото від НацполіціїФото

11:59

Усі розуміють його неправильно: що насправді означає слово "наглий"Відео

11:49

Олександр Лукашенко терміново підняв війська по тривозі — Міноборони Білорусі

11:37

"Він теж винен": Тоня Матвієнко заговорила про розлучення з Арсеном Мірзояном

11:30

Старі назви районів Києва: де був Московський, а де - Ленінградський

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі

11:26

Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

10:46

Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

10:36

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

10:01

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

09:59

Синє золото Провансу: як виростити розкішний лавандовий сад в УкраїніВідео

09:53

Після російських ударів: експерт сказав, чи залишиться Україна без газу взимкуВідео

09:10

Закриття аеропорту та гучні вибухи: в Волгограді скаржаться на атаку дронівВідео

08:10

Навіщо Путін попросив вибачення в Алієва?Погляд

08:01

Пожежі, відключення світла та постраждалі: РФ вночі атакувала Україну, деталі

06:10

Мисливець за Нобелівською премією програвПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

05:00

Кохання накриє з головою: чотирьом знакам зодіаку круто щаститиме 11 жовтня

04:44

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Реклама
04:24

"Виходжу заміж": Леся Нікітюк заговорила про дату весілля

03:32

"Темне пекло": Землі загрожує Апокаліпсис через таємничу матерію

02:30

Чому не варто купувати готовий тертий сир: вказано небезпечну причину

01:43

Мрія кожної жінки: найтурботливіші чоловіки серед знаків зодіаку

00:20

Питання не тільки до ППО: Зеленський відреагував на критику захисту київських ТЕЦ

10 жовтня, п'ятниця
23:58

Синій знак з трьома смугами і купою стрілок з'явився на дорогах: що він означає

23:47

"Загроза існує": експерт назвав головні "міста-мішені" для РФВідео

22:53

Переломний момент для чотирьох знаків зодіаку: вони скоро здійснять свої мрії

22:50

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

22:32

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти