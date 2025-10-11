Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка

Банкір сказав, чи варто готуватись до стрімких і непередбачуваних змін.

Курс валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Що впливатиме на курс долара

Яким буде курс валют наступного тижня

Наразі на валютному ринку триває період відносного затишшя, і наступний тиждень не стане винятком. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Що буде з курсом долара

За його словами, впродовж 13-19 жовтня основні коливання долара відбуватимуть в діапазоні 41,2-41,6 гривні, що, в середньому на 1-1,5% нижче за "стартовий" курс 2025 року.

Він зауважив, що курс цієї валюти залежатиме від кількох основних чинників:

стратегія Нацбанку на унеможливлення стрімких і непередбачуваних змін;

монетарна політика НБУ, а саме "консервативна" облікова ставка, яка тривалий час залишається на рівні 15,5%;

загальні економічні показники: розвиток основних галузей, рівень експортного виторгу, стан міжнародних резервів.

Що буде з курсом євро

Банкір підкреслив, що наступного тижня курс євро не вийде за кордон в 49 гривень, а основні зміни відбуватимуться в проміжку 48-49 гривень.

Зокрема, курс євро, як і в попередні місяці, головним чином базуватиметься на світових торгах пари долар/євро та відповідних показниках пари гривня/долар.

"Попри те, що у світі панує стан геополітичної та економічної невизначеності, що прямо впливає на курсові показники основних валют, все ж ми схильні вважати, що посеред жовтня співвідношення долара до євро не зміниться, а це 1,15-1,18. Звісно ж, курс євро може змінюватися більш активно, ніж долара, однак в окреслених межах, не провокуючи громадян до скуповування євровалюти", - наголосив він.

Яким буде курс валют з 13 по 19 жовтня

Лєсовий також додав, що основні показники валютного ринку з 13 по 19 жовтня будуть наступними:

коридори валютних змін: 41,2-41,6 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,25-41,65 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи може зрости курс євро у жовтні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський раніше говорив, що у жовтні курс євро може подолати позначку 49 гривень за євро.

На його думку, у разі зростання курсу євро на світових ринках, євро на українському міжбанку буде коштувати більше 50 гривень.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційний курс євро та злотого, а курс долара різко підняв на 13 жовтня 2025 року.

Тарас Лєсовий раніше заявляв, що у тиждень з 6 по 12 жовтня в обмінниках України очікується помітна зміна курсу долара. Прогнозувалось, що вартість валюти буде перебувати в межах 41-41,5 гривень.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

