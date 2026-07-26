Що може різко змінити курс валют: названо головний ризик для долара й євро

Ситуація на Близькому Сході та ціни на нафтопродукти визначать, чи втримається курс долара й євро на липневих рівнях.

https://glavred.net/economics/chto-mozhet-rezko-izmenit-kurs-valyut-nazvan-glavnyy-risk-dlya-dollara-i-evro-10783637.html Посилання скопійоване

Яким буде курс валют в Україні з 27 липня по 2 серпня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви банкіра:

Пальне стане курсовим "нервом" серпня

Подорожчання нафти підвищує попит на валюту

Головний ризик - ситуація довкола Ормузької протоки

Курс долара та євро на межі липня й серпня, найімовірніше, втримається на липневих рівнях, якщо ситуація на світовому ринку пального різко не погіршиться. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, головним чинником, який визначатиме динаміку валютного ринку, стане ціна на нафтопродукти, оскільки Україна значною мірою залежить від їх імпорту, а подорожчання енергоносіїв автоматично підвищує попит імпортерів на долари та євро.

відео дня

"Саме пальне може стати головним курсовим "нервом" серпня. Усе залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході, чи залишатиметься безпечним транспортування енергоносіїв через Ормузьку протоку та наскільки швидко країни ОПЕК зможуть збільшити видобуток", - зауважив він.

Банкір додав, що найімовірнішим сценарієм на початок серпня є збереження цін на пальне на липневих рівнях. Це дозволить утримати попит на валюту з боку імпортерів у контрольованих межах - перевищення попиту над пропозицією на міжбанку не має перевищити 10-15%.

Яким буде курс валют до 2 серпня

Лєсовий прогнозує, що курс долара на межі липня та серпня, з 27 липня по 2 серпня, перебуватиме в діапазоні 44,6-45 грн на міжбанку та 44,8-45 грн на готівковому ринку.

Водночас курс євро очікується в межах 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн на готівковому ринку.

"Наступного тижня ринок значною мірою залежатиме від того, чи вдасться втримати паливний фактор у нейтральній зоні. Якщо ціни на енергоносії не підуть різко вгору, курс матиме всі шанси зберегти липневу рівновагу", - підсумував він.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до кінця 2026 року

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов переконаний, що у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/дол., а курс євро - в межах 52,5-53,5 грн/євро.

За його словами, головним інструментом збереження прогнозованої курсової динаміки залишатиметься режим "керованої гнучкості".

"Очікується, що протягом другого півріччя курсові коливання будуть цілком очікуваними, адже країна живе в умовах війни, значних бюджетних потреб і високої залежності від зовнішньої підтримки. Але, за очікуваннями, йтиметься саме про контрольовані й помірні зміни. У цій формулі різке або некероване послаблення гривні малоймовірне", - підкреслив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 27 липня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 44,80 грн/дол, а євро - на рівні 50,96 грн/євро.

Тарас Лєсовий раніше говорив, що валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Різких коливань курсу долара та євро не очікується.

Водночас фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред