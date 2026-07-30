Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Курс валют у серпні: банкір назвав ризики для долара та євро в Україні

Анна Косик
30 липня 2026, 19:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерт пояснив, чи похитне сезонний попит на валюту стабільність гривні.
Курс валют у серпні: банкір назвав ризики для долара та євро в Україні
Прогноз курсу валют в Україні на серпень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лєсовий:

  • Курс долара в серпні може перевищити 45 гривень
  • Бізнес закуповуватиме валюту для імпорту газу й палива

У серпні на валютний ринок України одночасно діятимуть дві протилежні групи чинників – одні підтримуватимуть гривню, інші створюватимуть короткостроковий тиск на курс.

Як розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий, головною зміною останнього літнього місяця буде сезонне пожвавлення попиту на іноземну валюту.

відео дня

В Україні починається підготовка до опалювального сезону

З другої половини серпня українські компанії активізують закупівлі валюти, готуючись до осінньо-зимового періоду. Мова йде про імпорт природного газу, палива, енергетичного обладнання та комплектуючих, а частина підприємств формуватиме додаткові валютні резерви на випадок військових і енергетичних ризиків.

"Одночасні закупівлі валюти великою кількістю імпортерів можуть ситуативно посилювати тиск на міжбанківський ринок", – пояснив банкір.

В валютному балансі є ще один чутливий елемент

Ситуація на світовому нафтовому ринку залишається ще одним чутливим елементом валютного балансу. Зростання цін на нафту чи ускладнення логістики через ескалацію на Близькому Сході змусять українських імпортерів витрачати більше валюти на паливо.

"Пальне є валютним "лакмусом". Його здешевлення знижує попит на валюту та інфляційний тиск. Подорожчання, навпаки, збільшує витрати імпортерів, логістичних компаній та виробників", – зазначив Лєсовий.

При цьому, наприкінці літа традиційне сезонне здешевлення овочів, фруктів та окремих продуктів харчування частково компенсуватиме подорожчання імпортних товарів і палива.

Незважаючи на очікуване зростання попиту на валюту, серйозного тиску на гривню не прогнозують. За базовим сценарієм, на думку Лєсового, протягом серпня курс долара триматиметься в межах 44,5–45,5 гривень, а курс євро – 51–52,5 гривні.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у найближчі роки - прогноз

Главред писав, що за словами керівниці аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляри Мустафаєвої, валютний ринок України протягом 2026-2027 років залишатиметься контрольованим.

Попри воєнні ризики макроекономічні показники демонструють поступову стабілізацію ринку. За її словами, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд заклав середньорічний курс 45,7 грн/дол.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Національний банк України оновив офіційні курси валют на 31 липня. Долар різко полетів униз, а євро значно підсилив свої позиції. Злотий теж показує ріст відносно української валюти.

Раніше повідомлялося, що курс долара та євро на межі липня й серпня, найімовірніше, втримається на липневих рівнях, якщо ситуація на світовому ринку пального різко не погіршиться.

Напередодні стало відомо, що валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Різких коливань курсу долара та євро не очікується.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
курс курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України Тарас Лєсовий
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

20:35Війна
Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

19:47Синоптик
У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

19:07Світ
Реклама

Популярне

Більше
Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Жовті плями та наліт в унітазі зникнуть без зусиль - що треба засипати на ніч

Жовті плями та наліт в унітазі зникнуть без зусиль - що треба засипати на ніч

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

Гороскоп на завтра, 31 липня: Скорпіонам - труднощі, Козорогам - позитив

Останні новини

20:38

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці голуба за 11 с

20:35

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

20:31

Wi-Fi погано працює в квартирі через один прилад на кухні - яка причина

19:55

З одного куща - ціля грядка: городник показав, як розмножити помідори без насінняВідео

19:51

"Просто кайфую": Ілона Гвоздєва вперше за п'ять років відпочила з чоловіком за кордоном

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
19:47

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

19:36

На роботі готують пропозицію — кого зі знаків чекає несподіванка

19:16

Курс валют у серпні: банкір назвав ризики для долара та євро в Україні

19:10

Липень став рекордним за кількістю ракетних ударів РФ по Україні: Коваленко розкрив подробиціПогляд

Реклама
19:07

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

18:59

Заговіння на Успенський піст: що можна і не можна робити 31 липня

18:47

Закуска з баклажанів, яку з'їдять в першу чергу: рецепт за 15 хвилин

18:40

Путініст Басков оновив своє втомлене обличчя: що він зробив

18:33

Росіяни залишаться без світла і тепла: названо катастрофічний для Кремля сценарійВідео

18:15

Як казати правильно — "завідувач" чи "завідуючий": відповідь може здивувати

18:05

Наталі Портман продемонструвала вагітний живіт на останніх термінах

18:03

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

17:57

Закликав до ядерного удару по Україні: СБУ оголосила підозру режисеру з РФ

17:53

Wi-Fi працюватиме в рази краще: названо топ предметів, які "вбивають" сигнал роутераВідео

17:19

Лохина завалить урожаєм: чим обов’язково підживити кущі вже зараз

Реклама
17:08

РФ хоче залишити українців без тепла, світла та газу: наскільки складною буде зима

17:00

Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

16:43

Зірку серіалу "Паперовий дім" затримали у справі про корупцію у Туреччині

16:32

Росія вдарила по Польщі: всі деталі атаки, чому ракету не збили та як реагує світ

16:29

Гороскоп Таро для Терезів на серпень 2026: новий рівень життя, шлюб і таємні ворогиВідео

15:50

"Мені подобається": 96-річний Клінт Іствуд зізнався, що допомагає йому активно працювати

15:50

Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

15:39

Хто розбагатіє та придбає житло вже в серпні 2026: гороскоп Таро на місяць

15:24

Медовий Спас 2026: що обов'язково освячують в церкві на Маковія

15:05

Шкірка помідорів більше не буде твердою: 3 помилки, через які псується врожай

14:18

РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога

13:41

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

13:08

Дивно, але геніально: чому господині почали клеїти двосторонній скотч на віникВідео

12:39

Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

12:29

Жоржини вкриються новими бутонами та цвістимуть до заморозків: що треба зробити в серпні

12:24

Не кохання, а вічний конфлікт: які знаки зодіаку найгірше підходять Скорпіону

12:20

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

12:15

Гороскоп Таро на завтра, 31 липня: Овнам — час розлучатися, Тельцям — відпустити

12:08

Баклажани будуть великими і м'ясистими: городник пояснив, що потрібно зробитиВідео

12:00

Росія вбила багатодітну родину під Кривим Рогом: загинули батьки та їхні діти - що відомо

Реклама
11:35

Пекельна ніч: українські зірки поділилися кадрами обстрілу

11:29

Ніяка не "резина": водіям розповіли, як українською правильно говорити про шини

11:28

Новою ціллю стане Київ: коли очікувати чергового ракетного удару РосіїФото

10:58

Китайський гороскоп на завтра, 31 липня: Драконам — мрії, а Коням — нові старти

10:52

В України з’явилися "козирі": як Зеленський піднявся в очах Трампа — The Times

10:49

Точка перезапуску: кому ретроградний вузол принесе довгоочікуваний прорив

10:21

"Чистий четвер": в понад 100 ТЦК по всій Україні проходять обшуки — ДБРФото

09:53

Утворилась 10-метрова вирва: під час атаки РФ в Польщі впав та вибухнув невідомий об'єктВідео

09:47

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

09:34

Тодоренко поскаржилася, що не справляється з дітьми

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти