Курс валют у серпні: банкір назвав ризики для долара та євро в Україні

Експерт пояснив, чи похитне сезонний попит на валюту стабільність гривні.

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Прогноз курсу валют в Україні на серпень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лєсовий:

Курс долара в серпні може перевищити 45 гривень

Бізнес закуповуватиме валюту для імпорту газу й палива

У серпні на валютний ринок України одночасно діятимуть дві протилежні групи чинників – одні підтримуватимуть гривню, інші створюватимуть короткостроковий тиск на курс.

Як розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий, головною зміною останнього літнього місяця буде сезонне пожвавлення попиту на іноземну валюту.

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В Україні починається підготовка до опалювального сезону

З другої половини серпня українські компанії активізують закупівлі валюти, готуючись до осінньо-зимового періоду. Мова йде про імпорт природного газу, палива, енергетичного обладнання та комплектуючих, а частина підприємств формуватиме додаткові валютні резерви на випадок військових і енергетичних ризиків.

"Одночасні закупівлі валюти великою кількістю імпортерів можуть ситуативно посилювати тиск на міжбанківський ринок", – пояснив банкір.

В валютному балансі є ще один чутливий елемент

Ситуація на світовому нафтовому ринку залишається ще одним чутливим елементом валютного балансу. Зростання цін на нафту чи ускладнення логістики через ескалацію на Близькому Сході змусять українських імпортерів витрачати більше валюти на паливо.

"Пальне є валютним "лакмусом". Його здешевлення знижує попит на валюту та інфляційний тиск. Подорожчання, навпаки, збільшує витрати імпортерів, логістичних компаній та виробників", – зазначив Лєсовий.

При цьому, наприкінці літа традиційне сезонне здешевлення овочів, фруктів та окремих продуктів харчування частково компенсуватиме подорожчання імпортних товарів і палива.

Незважаючи на очікуване зростання попиту на валюту, серйозного тиску на гривню не прогнозують. За базовим сценарієм, на думку Лєсового, протягом серпня курс долара триматиметься в межах 44,5–45,5 гривень, а курс євро – 51–52,5 гривні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара у найближчі роки - прогноз

Главред писав, що за словами керівниці аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляри Мустафаєвої, валютний ринок України протягом 2026-2027 років залишатиметься контрольованим.

Попри воєнні ризики макроекономічні показники демонструють поступову стабілізацію ринку. За її словами, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд заклав середньорічний курс 45,7 грн/дол.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Національний банк України оновив офіційні курси валют на 31 липня. Долар різко полетів униз, а євро значно підсилив свої позиції. Злотий теж показує ріст відносно української валюти.

Раніше повідомлялося, що курс долара та євро на межі липня й серпня, найімовірніше, втримається на липневих рівнях, якщо ситуація на світовому ринку пального різко не погіршиться.

Напередодні стало відомо, що валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Різких коливань курсу долара та євро не очікується.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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