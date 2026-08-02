Долар готується до нового стрибка: експерт назвав терміни та можливий курс

Позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою, зазначає Андрій Шевчишин.

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Оприлюднено прогноз нового валютного курсу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливі моменти із заяв Шевчишина:

Не виключено подальше ослаблення національної валюти

Ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар

Після підвищення облікової ставки Національним банком України гривня може стати привабливішою для вкладників та інвесторів, однак це не скасовує очікувань подальшого ослаблення національної валюти.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

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За його словами, позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

"Підвищивши облікову ставку, НБУ намагається створити умови для підвищення привабливості гривні, але це не змінює девальваційних очікувань. Рівень 45 грн/долар залишається ключовим, і його подолання стане сигналом переходу до нової реальності: 45–46 грн за долар", - зазначив Андрій Шевчишин.

Експерт вважає, що за базовим сценарієм протягом серпня курс долара на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 45–46 гривень, а євро - 50,5–52 гривень.

Водночас аналітик попередив, що можливе продовження блокади українських портів може скоротити валютні надходження в країну та посилити тиск на гривну. У такому разі долар може наблизитися до верхньої межі прогнозованого діапазону - 46 гривень на міжбанківському ринку, тоді як готівковий курс може бути приблизно на 15–20 копійок вищим.

Крім того, за прогнозом Шевчишина, ближче до кінця серпня попит на іноземну валюту може збільшитися, що також стане фактором зростання курсу долара.

/ Інфографіка: Главред

Експерти спрогнозували подальший рух курсу гривні

Аналітики інвестиційної компанії ICU вважають, що нещодавнє зміцнення позицій гривні було очікуваним результатом дій Національного банку України.

За їхньою оцінкою, регулятору вдалося зберегти стабільність валютного ринку завдяки проведенню валютних інтервенцій та контролю за ситуацією.

Водночас фахівці зазначають, що надалі НБУ може поступово зменшити обсяг свого впливу на ринок. Це може призвести до більш помітних коливань обмінного курсу та поступового ослаблення гривні в рамках контрольованого процесу.

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Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США та Євросоюзом накладає суттєві фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7–10 % від суми іноземної валюти, що транспортується.

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Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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