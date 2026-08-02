Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар готується до нового стрибка: експерт назвав терміни та можливий курс

Олексій Тесля
2 серпня 2026, 21:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою, зазначає Андрій Шевчишин.
долар, гривня
Оприлюднено прогноз нового валютного курсу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важливі моменти із заяв Шевчишина:

  • Не виключено подальше ослаблення національної валюти
  • Ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар

Після підвищення облікової ставки Національним банком України гривня може стати привабливішою для вкладників та інвесторів, однак це не скасовує очікувань подальшого ослаблення національної валюти.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

відео дня

За його словами, позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

"Підвищивши облікову ставку, НБУ намагається створити умови для підвищення привабливості гривні, але це не змінює девальваційних очікувань. Рівень 45 грн/долар залишається ключовим, і його подолання стане сигналом переходу до нової реальності: 45–46 грн за долар", - зазначив Андрій Шевчишин.

Експерт вважає, що за базовим сценарієм протягом серпня курс долара на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 45–46 гривень, а євро - 50,5–52 гривень.

Водночас аналітик попередив, що можливе продовження блокади українських портів може скоротити валютні надходження в країну та посилити тиск на гривну. У такому разі долар може наблизитися до верхньої межі прогнозованого діапазону - 46 гривень на міжбанківському ринку, тоді як готівковий курс може бути приблизно на 15–20 копійок вищим.

Крім того, за прогнозом Шевчишина, ближче до кінця серпня попит на іноземну валюту може збільшитися, що також стане фактором зростання курсу долара.

Курс долара
/ Інфографіка: Главред

Експерти спрогнозували подальший рух курсу гривні

Аналітики інвестиційної компанії ICU вважають, що нещодавнє зміцнення позицій гривні було очікуваним результатом дій Національного банку України.

За їхньою оцінкою, регулятору вдалося зберегти стабільність валютного ринку завдяки проведенню валютних інтервенцій та контролю за ситуацією.

Водночас фахівці зазначають, що надалі НБУ може поступово зменшити обсяг свого впливу на ринок. Це може призвести до більш помітних коливань обмінного курсу та поступового ослаблення гривні в рамках контрольованого процесу.

Курс долара - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США та Євросоюзом накладає суттєві фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - які купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7–10 % від суми іноземної валюти, що транспортується.

Читайте також:

Про персону: Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
курс долара
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Одесі чоловік відкрив стрілянину по військових ТЦК: є поранені - перші деталі

В Одесі чоловік відкрив стрілянину по військових ТЦК: є поранені - перші деталі

21:27Україна
РФ скинула бомби на житлові будинки: що відомо про жертви і поранених у Запоріжжі

РФ скинула бомби на житлові будинки: що відомо про жертви і поранених у Запоріжжі

18:33Регіони
Ситуація загострюється: ворог окупував село та просунувся на гарячих ділянках фронту

Ситуація загострюється: ворог окупував село та просунувся на гарячих ділянках фронту

18:23Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Магнітна буря майже 6-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм

Магнітна буря майже 6-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм

Україну накриють пекельні +40°C: скільки днів триватиме аномальна спека

Україну накриють пекельні +40°C: скільки днів триватиме аномальна спека

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сім'ї в авто за 12 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сім'ї в авто за 12 с

Спека накриє Україну з новою силою: синоптикиня розкрила, коли стане прохолодніше

Спека накриє Україну з новою силою: синоптикиня розкрила, коли стане прохолодніше

Фінансовий гороскоп на 3-9 серпня: Близнюкам — лад, а Козерогам — успіх

Фінансовий гороскоп на 3-9 серпня: Близнюкам — лад, а Козерогам — успіх

Останні новини

21:51

Чому Трамп змінив своє ставлення до України - Фесенко пояснив нюанс

21:27

В Одесі чоловік відкрив стрілянину по військових ТЦК: є поранені - перші деталі

21:21

Долар готується до нового стрибка: експерт назвав терміни та можливий курс

21:07

Хрумкі огірки з медом за 10 хвилин: секрет ідеального маринаду

20:27

В Україні запроваджують ліміти на АЗС: названо обмеження на продаж пального

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
20:19

Неприємний запах у морозилці зникне без хімії: що поставити всередину

19:28

Суміш соди, цукру та засобу для посуду: результат прибирання вразить досвідчених господиньВідео

18:33

РФ скинула бомби на житлові будинки: що відомо про жертви і поранених у ЗапоріжжіВідео

18:23

Ситуація загострюється: ворог окупував село та просунувся на гарячих ділянках фронту

Реклама
18:06

Археологи знищили головний міф Кремля: що знайшли під центром ОдесиВідео

17:29

Як позбутися білих жилок у помідорах: проста порада агронома, яка працюєВідео

17:28

Вибух у центрі Москви: екскерівник СЗР розкрив подробиці замаху на генерала РФ

17:12

Скільки насправді "мотає" кондиціонер: цифри вражають

17:06

Як рятувалися від спеки до появи кондиціонерів: секрет, який знали наші предки

16:25

Відключення світла в Україні: експерт відповів, чи будуть обмеження на тлі спеки

16:22

Що може допомогти проти балістики РФ: у Зеленського зробили тривожну заяву

16:11

Білорусь розгортає десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною: що відомо

15:47

Пригорілі плями та накип зникнуть без сліду: як швидко очистити праску вдома

15:45

Чому цибулю і моркву не можна смажити разом: кулінарна помилка господарів

15:21

"Понаїхали": в Італії водійка таксі накинулася на українок через мову

Реклама
15:14

Китайський гороскоп на 3-9 серпня: Зміям — кохання, а Коням — успіх

15:07

Секрет величезних і солодких помідорів: що обов'язково потрібно зробити в серпніВідео

15:04

Спека накриє Україну з новою силою: синоптикиня розкрила, коли стане прохолодніше

14:57

Як українською сказати "зробити для галочки": правильні варіантиВідео

14:29

Серпень принесе багатство лише обраним: на представників трьох знаків зодіаку чекає несподіване багатство

14:07

Навіщо класти лавровий лист у холодильник: несподівана користь трюку

13:47

Аеродром, база дронів та НПЗ палають в РФ: Зеленський зробив заявуВідео

13:32

Купувати чи продавати: долар різко злетів угору, що буде з курсом до осені

13:31

Мариновані сливи зі спеціями — простий рецепт швидкого приготування

13:04

Як без сварок навчити дитину прибирати кімнату: незвичний лайфхак

12:40

Українців закликали застелити шухляди фольгою: простий трюк вирішує вічну проблемуВідео

12:30

Як правильно консервувати овочі: помилки, через які вибухають банки

12:24

Наступ РФ зазнав краху: в ISW повідомили, наскільки провальними виявилися результати липня

12:15

Соковиті чебуреки без замісу тіста за 15 хвилин - лінивий рецепт

11:46

Фінансовий гороскоп на 3-9 серпня: Близнюкам — лад, а Козерогам — успіх

11:30

Аеродром, де базуються Ту-95МС, і НПЗ у вогні: Україна потужно вдарила по Росії

11:26

Україну накриють пекельні +40°C: скільки днів триватиме аномальна спека

11:12

Гороскоп Таро з 3 по 10 серпня: Левам — спокій, а Діву чекає успіх

11:07

Більшість помиляється: як за хвилину відрізнити зміїну нору від мишачої

10:51

Як зробити розпушувач для тіста вдома - треба лише чотири інгредієнти

Реклама
10:39

Китайський гороскоп на завтра, 3 серпня: Бикам — компроміси, а Щурам — спокій

10:31

Напір стане як у нової: чим швидко прочистити забиту душову лійкуВідео

09:54

Магнітна буря майже 6-бального рівня накрила Землю: скільки триватиме шторм

09:29

Вранці, вдень чи ввечері: коли запускати пральну машину влітку

09:28

У серпні життя 5 знаків зодіаку зміниться назавжди: астрологи назвали головних щасливців

09:07

Гігантська пожежа спалахнула на складі Wildberries: в РФ ввели план "Килим"Відео

09:04

"Банкомат видав лише чек": у ПриватБанку стався збій, люди залишилися без грошей

08:47

Приїхала рятувати людей: у Києві внаслідок удару РФ загинула 20-річна студентка

08:37

Тест на IQ: потрібно знайти кабріолет серед авто за 15 секунд

08:10

Кримінал стає нормою: Ейдман про те, як Путін створює нову Росію страхуПогляд

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти