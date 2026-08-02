В Україні запроваджують ліміти на АЗС: названо обмеження на продаж пального

У компанії ОККО повідомили про зміни в правилах заправки на АЗС.

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В Україні запроваджують обмеження на АЗС / Колаж: Главред, фото: Pexels/Gustavo Fring, Pixabay/emkanicepic

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ОККО зробила заяву щодо обмежень на продаж пального

Обмеження стосується виключно відпуску палива в каністри

Мережа автозаправних станцій ОККО зробила заяву щодо раніше опублікованої інформації про введення обмежень на продаж пального.

У компанії заявили, що жодних лімітів на заправку автомобілів не вводилося.

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Які ліміти вводяться на АЗС ОККО

Обмеження в 100 літрів стосується виключно відпуску палива в каністри і не поширюється на заправку транспортних засобів.

В ОККО також закликали громадян користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не поширювати недостовірні повідомлення.

/ ОККО

Мінекономіки: підстав для дефіциту палива в Україні наразі немає

Український ринок пального залишається стабільним, а наявних запасів бензину та дизельного палива достатньо для забезпечення потреб споживачів. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

Він зазначив, що імпорт нафтопродуктів триває без збоїв, а діюча логістична система дозволяє своєчасно доставляти необхідні обсяги палива по країні.

"Наразі дефіциту палива для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортні поставки контрактуються, логістика працює", - підкреслив міністр.

У Мінекономіки запевнили, що на сьогодні не бачать факторів, які могли б призвести до нестачі палива на внутрішньому ринку.

/ Инфографика: Главред

Ціни на паливо - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що експерт з питань палива Дмитро Леушкін заявляв, що різкого обвалу цін на нафту до 60 доларів за барель за президентства Трампа не буде. За його словами, якщо щось трапиться, то ціна знову підскочить до 85–90 доларів.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що зараз ціни на паливо більшою мірою залежать не від курсу валют, а від ситуації в Ормузькій протоці та конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомлялося, у серпні через можливе зростання світових цін на нафту паливо знову подорожчає приблизно до 90–92 грн за літр.

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Що таке бензин? Бензин - популярний вид палива, природна (вироблена з нафти) або штучно отримана суміш вуглеводнів різної будови, що киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C, повідомляє "Вікіпедія".

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