Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

Погода в Україні різко зміниться – налетять сильні опади. У ДСНС назвали дати сильної негоди.

https://glavred.net/synoptic/livni-nakroyut-pochti-vsyu-stranu-ukraincy-poluchili-vazhnoe-preduprezhdenie-10698674.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - зливи накриють майже всю країну/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли Україну накриє сильна негода

У яких областях будуть лити дощі

Погода в Україні у середу і четвер, 17 і 18 вересня, відзначиться сильними дощами.

Про це попередили у ДСНС України. У середу сильні опади накриють вісім областей у різних куточках держави, а наступного дня, 18 серпня, негода дістанеться до ще кількох регіонів.

відео дня

"Увага, негода! 17 вересня за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру в Україні очікуються сильні дощі: вночі – у Вінницькій та Чернівецькій областях, вдень – у Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській областях та у столиці", – йдеться у повідомленні.

18 вересня злива накриє південь і центр: вночі – Одеську, Миколаївську і Кіровоградську області, вдень – Херсонську, Дніпропетровську та Запорізьку. Місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники зазначили, що очікується I рівень небезпеки (жовтий).

"Будьте обережні на дорогах і плануйте справи з урахуванням погоди", – додали в ДСНС.

Погода в Україні 17 вересня/ meteoprog

Погода в Україні 18 вересня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить літня спека до майже +30 – стало відомо, коли в Україну повернеться тепло. В Україну скоро повернеться висока температура повітря, проте також варто бути готовими до сильних опадів.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває похолодання – стало відомо, де температура повітря опуститься до +8 градусів. Погода у Луцьку буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +16 градусів.

Нагадаємо, українців попередили про різку зміну погоди. Діденко рекомендує діставати з шафи куртки та не забувати про парасольки.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред