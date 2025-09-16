'Ви дуже шкодите': Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питання

Коротко:
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на питання щодо своєї бізнес-діяльності. Американський лідер не лише ухилився від відповіді, а й наказав журналістам замовкнути.
Під час спілкування біля Білого дому 16 вересня австралійський журналіст поцікавився у президента США, чи активно він веде свій бізнес під час перебування на посаді.
"Насправді ні. Мої діти керують бізнесом. Я тут… Знаєте що? Діяльність, яку я… Звідки ви?" - відповів Трамп і поцікавився, звідки приїхав журналіст.
Почувши, що це репортер з Австралії, Трамп звинуватив його у шкоді власній країні. Водночас американський лідер пригрозив йому наслідками для дипломатичних відносин між країнами.
"Ну… австралійці. Ви зараз шкодите Австралії. На мою думку, ви дуже шкодите Австралії зараз. І вони хочуть порозумітися зі мною. Знаєте, ваш лідер скоро приїде до мене і я розповім йому про вас. Ви задали дуже поганий тон", - сказав Трамп.
Після цього Трамп відійшов до інших журналістів і, не бажаючи відповідати на додаткові запитання, коротко кинув у бік присутніх: "Тихо!" ("Quiet!").
Дивіться відео із різкою відповіддю Трампа:
