'Ви дуже шкодите': Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питання

Президент США різко відреагував на питання про свій бізнес і наказав журналістам замовкнути.

https://glavred.net/world/vy-ochen-vredite-tramp-nachal-ugrozhat-zhurnalistu-posle-neudobnogo-voprosa-10698653.html Посилання скопійоване

Трамп не стримав гніву через питання про його бізнес / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube

Коротко:

Трамп різко відреагував на питання про свій бізнес

Дізнавшись, що репортер з Австралії, президент звинуватив його у шкоді власній країні

Трамп зазначив, що журналіст "задає дуже поганий тон"

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на питання щодо своєї бізнес-діяльності. Американський лідер не лише ухилився від відповіді, а й наказав журналістам замовкнути.

Під час спілкування біля Білого дому 16 вересня австралійський журналіст поцікавився у президента США, чи активно він веде свій бізнес під час перебування на посаді.

відео дня

"Насправді ні. Мої діти керують бізнесом. Я тут… Знаєте що? Діяльність, яку я… Звідки ви?" - відповів Трамп і поцікавився, звідки приїхав журналіст.

Почувши, що це репортер з Австралії, Трамп звинуватив його у шкоді власній країні. Водночас американський лідер пригрозив йому наслідками для дипломатичних відносин між країнами.

"Ну… австралійці. Ви зараз шкодите Австралії. На мою думку, ви дуже шкодите Австралії зараз. І вони хочуть порозумітися зі мною. Знаєте, ваш лідер скоро приїде до мене і я розповім йому про вас. Ви задали дуже поганий тон", - сказав Трамп.

Після цього Трамп відійшов до інших журналістів і, не бажаючи відповідати на додаткові запитання, коротко кинув у бік присутніх: "Тихо!" ("Quiet!").

Дивіться відео із різкою відповіддю Трампа:

Трампу не сподобалося питання журналіста про бізнес / Фото: скріншот

Комунікація Трампа з журналістами - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 7 березня Трамп похвалив одіозного журналіста, який дорікнув Зеленському за костюм. Президент США обмінявся жартами та компліментами щодо краваток з журналістом видання RSBN Браяном Гленном.

Також перед зустріччю Трампа з Путіним журналістів кремлівського пулу розмістили на розкладачках у спортивному комплексі Alaska Airlines Center. Пропагандистка Маргарита Симоньян сказала, що під час перельоту їм подавали "котлети по-київськи".

Крім цього, під час зустрічі Путіна та Трампа журналісти намагалися поставити запитання про припинення вогню та цивільні жертви, але Путін ігнорував їх, сидячи з широко розставленими ногами й корчачись. Трамп постійно повторював "дякую, преса", після чого журналістів вигнали, а трансляцію перервали.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред