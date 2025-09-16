Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

Рада ЄС опублікувала рекомендації щодо виходу біженців з України зі статусу тимчасового захисту.

ЄС готується до завершення тимчасового захисту для українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

ЄС готується до завершення тимчасового захисту для українців

Замість тимчасового захисту українцям пропонуватимуть дозволи на проживання

Країни розроблятимуть програми добровільного повернення в Україну

Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації для держав-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу українців, які тимчасово перебувають у країнах ЄС через війну. Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

У Раді наголосили, що солідарність ЄС із українським народом залишається непохитною, але водночас варто "підготуватися до дня, коли ситуація дозволить українцям повернутися додому, щоб допомогти у відбудові своєї країни".

"Скоординований підхід до переходу від статусу тимчасового захисту відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Ми хочемо забезпечити, щоб повернення до України відбувалося поступово та з акцентом на сталу реінтеграцію в громади", - заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дюбвад.

Країни ЄС закликають надавати українським біженцям можливість переходу до інших легальних статусів для проживання, зокрема на підставі працевлаштування, навчання, освіти чи сімейних обставин, якщо люди відповідають встановленим вимогам.

Водночас особи, що користуються тимчасовим захистом, також повинні мати змогу подавати заявки на статуси відповідно до законодавства ЄС, зокрема щодо висококваліфікованої зайнятості. При цьому одночасне користування статусом тимчасового захисту і правовим статусом ЄС заборонене.

Ознайомчі візити

Щоб полегшити повернення до України, ЄС рекомендує країнам-членам дозволяти так звані "ознайомчі візити" та створювати програми добровільного повернення на обмежений період часу. Умови таких програм повинні погоджуватися з українською владою та іншими державами ЄС.

При цьому права тимчасового захисту – на житло, медичну допомогу та освіту – поширюються на учасників програм добровільного повернення. Крім того, планується створення інформаційних систем і кампаній щодо програм повернення, а також Центрів єдності, де біженці зможуть отримати допомогу з документами та консультації щодо реінтеграції.

Чи повернуться біженці в Україну

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Михайла Птухи Елла Лібанова вважає, що українці, які виїхали за кордон через війну, повернуться додому лише за умов безпечної ситуації та наявності житла й роботи в Україні.

"Якщо в Україні є житло і є робота, шансів на повернення значно більше. Я тому кажу всім роботодавцям, коли мене запитують, що робити. Кажу: спілкуватися. Якщо ви хочете, щоб ваші люди повернулися, ну, ті, хто у вас працював, повернулися до вас, пишіть їм. Вам неважко привітати зі святами, з днем народження, запитати, як справи, розповісти про свої плани, перспективи", - порадила Лібанова в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її оцінками, повернутися з-за кордону можуть приблизно третина біженців.

Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року на кордонах ЄС запрацює нова Система в’їзду/виїзду (EES), яка замінить штампи в паспортах цифровою біометричною реєстрацією для короткострокових поїздок до 90 днів. До бази вноситимуться фото обличчя, відбитки чотирьох пальців, дані паспорта, дата та місце перетину кордону і випадки відмови у в’їзді.

Також з 28 серпня 2025 року Кабмін дозволив чоловікам віком 18-22 років виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану. Для перетину кордону потрібні паспорт та військово-обліковий документ.

Як повідомляв Главред, в Україні діють обмеження на виїзд чоловіків військовозобов’язаного віку через воєнний стан та мобілізацію. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, кордони можуть відкрити після завершення воєнного стану та короткого перехідного періоду.

Про джерело: Рада Європейського Союзу Рада Європейського Союзу - третя з семи інституцій Європейського Союзу. Рада складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю галузь єврокомісара, який не має права голосувати. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського Союзу і єврокомісар, відповідальний за сільськогосподарську політику. Загалом існує 10 конфігурацій Ради, пише Вікіпедія.

