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Інфляція набирає обертів: в Україні очікується прискорене зростання цін

Маріна Фурман
1 листопада 2024, 00:45
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Ситуація з інфляцією може змінитися навесні наступного року.
Інфляція набирає обертів: в Україні очікується прискорене зростання цін
В Україні зросла інфляція / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Внаслідок інфляції почнуть зростати ціни
  • Ціни зросли через погані врожаї
  • Інфляція почне знижуватись у 2025 році

В Україні інфляційні процеси набирають обертів, і ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці. Однак навесні 2025 року зростання цін почне поступово знижуватися. Про це під час брифінгу повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

За його словами, у вересні інфляція пришвидшилася до 8,6% у річному вимірі й, за оцінками НБУ, надалі зростала в жовтні.

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"Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ. Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції виявилося вищим, ніж прогнозувалося", - сказав він.

На думку Пишного, основною причиною такого зростання цін стала вища вартість на продукти через гірші, ніж очікували, врожаї сільськогосподарських культур. Це призвело до подорожчання сировини для харчової промисловості.

При цьому голова НБУ додав, що навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватись. Цьому сприятиме:

  • зважена монетарна політика НБУ;
  • ослаблення зовнішнього цінового тиску;
  • покращення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв.

Хто такий Андрій Пишний?

Андрій Пишний — ​​український політик і банкір. Голова Національного банку України (з 7 жовтня 2022 року), Член РНБО з 25 жовтня 2022. У 2014—2020 роках був головою правління АТ "Ощадбанк", пише Вікіпедія.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у листопаді в Україні прогнозується суттєве підвищення цін на окремі продукти. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький пояснив, що підняття цін слід очікувати на фрукти, овочі та хлібобулочні вироби.

Також Тарас Висоцький повідомляв, що цього року ціни на картоплю в Україні значно підвищилися через посуху. Проте підстав для різкого підвищення вартості до 50 грн немає.

Напередодні стало відомо, що яблука зараз пропонуються до продажу в діапазоні 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії.

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