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Грошову допомогу на оплату комуналки українцям видаватимуть інакше: що змінилося

Дмитро Відоменко
12 травня 2023, 13:11 оновлено 12 травня, 13:11
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В Україні в найближчому майбутньому спростять оформлення та отримання допомоги на оплату послуг ЖКГ, заявляють в Мінсоцполітики.
Субсидія
Як кажуть у Мінсоцполітики, українцям будуть у превентивному порядку пропонувати оформити субсидії / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні в найближчому майбутньому спростять оформлення і отримання грошової допомоги на оплату послуг ЖКГ. Відповідні зміни анонсувала Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Зокрема, повідомлення про право на субсидію надсилатимуть через "Дію", а громадяни можуть або приймати пропозицію про нарахування допомоги, або відмовитися від неї.

Таким чином, каже Жолнович, українцям, які витрачають на комуналку більше 15% доходів, будуть в превентивному порядку пропонувати оформити субсидії.

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"Ми зможемо сказати – ви маєте право на субсидію. Ми бачимо, що у вас п'ять членів сім'ї проживає разом, ось ваші доходи – ми зробили верифікацію. Ваші витрати по комуналці більше, ніж ваші доходи в процентному співвідношенні. І ми можемо вам таку допомогу запропонувати", – сказала чиновниця.

За словами міністра, пропозиції формуватимуться на даних державних органів про доходи кожного домогосподарства та його витрати на комунальні послуги. При цьому на момент надходження повідомлення в Дії для потенційного субсидіанта вже сформують пакет документів у Пенсійному фонді (саме його співробітники займатимуться нарахуванням виплат).

Після цього людина зможе або відмовитися від допомоги, або підтвердити її через "дію", Електронний кабінет ПФУ, або просто в офлайн-форматі.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео про те, звідки пропонують взяти гроші на виплати 30 тисяч гривень військовим ЗСУ:

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