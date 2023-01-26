В Україні з 1 лютого скасовують можливість безготівкової оплати комуналки за рахунок субсидії.

В Україні з 1 лютого поміняють правила видачі субсидій: що зміниться / Колаж фото УНІАН

В Україні з 1 лютого остаточно скасують можливість безготівкової оплати комунальних послуг за рахунок субсидії. Про це повідомляє портал Суспільне з посиланням на заступника керівника главку Пенсійного фонду в Житомирській області Світлану Антонюк.

Вона каже, що якщо субсидіант вже відкрив рахунок в Ощадбанку, то кошти будуть надходити безпосередньо на його карту. Крім того, залишився також отримувати виплати за допомогою "Укрпошти".

"Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно перераховувати ці виплати, гроші будуть надходити в Ощадбанк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок в цьому або іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей", – розповідає Антонюк.

Крім того, каже вона, ті українці, які вже оформили субсидії, змін не відчують. Фактично з 1 лютого рішенням скасовується можливість безготівкового розрахунку (адже раніше гроші відразу йшли на рахунки комунальних компаній).

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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