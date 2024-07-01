Що пенсіонерам варто знати, щоб вони не втратили частину виплат: правила ПФУ

В Україні частину пенсії можуть перераховувати назад на користь держави тільки в тому разі, якщо раніше помилково нарахували зайві кошти.

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В Україні пенсіонери можуть залишитися без частини виплат: у ПФУ назвали умови / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

В Україні перераховувати частину пенсії назад на користь держави можуть тільки в тому разі, якщо раніше помилково пенсіонерам нарахували зайві гроші. Про це розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду Київської області.

Як кажуть чиновники, згідно зі статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суми пенсії, виплачені надмірно внаслідок зловживань з боку пенсіонера або надання страхувальником недостовірних даних, стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України або в судовому порядку.

Як кажуть у ПФУ, кожен пенсіонер має пам'ятати про такі речі:

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особа, яка отримує пенсію, зобов'язана повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що зумовлюють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати, - про влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця.

особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

пенсія за вислугу років призначається у разі залишення роботи, що дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років, виплату пенсії припиняють на весь період роботи на цій посаді, зокрема у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

пенсіонери, які проживають на території радіоактивного забруднення відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", отримують відповідну доплату до пенсії (а в разі зміни місця проживання пенсіонер зобов'язаний інформувати органи Пенсійного фонду).

пенсіонерам, які отримують пенсію по інвалідності, вчасно повідомляти про непроходження групи інвалідності надалі або про зміну встановленої групи інвалідності на нижчу.

особі, яка виїжджає на постійне місце проживання в іншу країну, виплата пенсії припиняється на території України. Виплата пенсії буде продовжена на території інших країн, але якщо це обумовлено спеціальними міжнародними угодами.

"Щоб уникнути переплат пенсій, а відтак і відрахувань, пенсіонерам необхідно уважніше ставитися до своїх обов'язків і знати, що надмірно отримані кошти підлягають поверненню", - підсумували в ПФУ.

Що таке Пенсійний фонд України? Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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