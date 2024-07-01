Що пенсіонерам варто знати, щоб вони не втратили частину виплат: правила ПФУ

В Україні перераховувати частину пенсії назад на користь держави можуть тільки в тому разі, якщо раніше помилково пенсіонерам нарахували зайві гроші. Про це розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду Київської області.
Як кажуть чиновники, згідно зі статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суми пенсії, виплачені надмірно внаслідок зловживань з боку пенсіонера або надання страхувальником недостовірних даних, стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України або в судовому порядку.
Як кажуть у ПФУ, кожен пенсіонер має пам'ятати про такі речі:
- особа, яка отримує пенсію, зобов'язана повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що зумовлюють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати, - про влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця.
- особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.
- пенсія за вислугу років призначається у разі залишення роботи, що дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років, виплату пенсії припиняють на весь період роботи на цій посаді, зокрема у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.
- пенсіонери, які проживають на території радіоактивного забруднення відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", отримують відповідну доплату до пенсії (а в разі зміни місця проживання пенсіонер зобов'язаний інформувати органи Пенсійного фонду).
- пенсіонерам, які отримують пенсію по інвалідності, вчасно повідомляти про непроходження групи інвалідності надалі або про зміну встановленої групи інвалідності на нижчу.
- особі, яка виїжджає на постійне місце проживання в іншу країну, виплата пенсії припиняється на території України. Виплата пенсії буде продовжена на території інших країн, але якщо це обумовлено спеціальними міжнародними угодами.
"Щоб уникнути переплат пенсій, а відтак і відрахувань, пенсіонерам необхідно уважніше ставитися до своїх обов'язків і знати, що надмірно отримані кошти підлягають поверненню", - підсумували в ПФУ.
Що таке Пенсійний фонд України?
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України.
Пенсії в Україні - останні новини
Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.
Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.
Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.
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