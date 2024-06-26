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Про що пенсіонери обов'язково мають повідомити до Пенсійного фонду: жорсткі вимоги

Дмитро Відоменко
26 червня 2024, 09:56
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В Україні в разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів повинен повідомити про цей факт органам Пенсійного фонду.
Монети, старий2
У ПФУ озвучили жорсткі вимоги до пенсіонерів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

В Україні пенсіонер, якщо він влаштувався на роботу або, навпаки, звільнився з неї, протягом 10 діб повинен повідомити про таке у відповідні органи Пенсійного фонду. Про це заявили в ПФУ з посиланням на українське законодавство.

Як кажуть урядовці, якщо людина не повідомила або невчасно повідомила про працевлаштування (чи реєстрацію підприємницької діяльності), це призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ.

Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Наприклад, усім непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму.

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"Звертаємо увагу пенсіонерів, які проходили реєстрацію підприємницької діяльності, але з різних причин не займалися нею. Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, поки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважається працюючим пенсіонером", - повідомили в ПФУ.

Крім того, як додають урядовці, про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності пенсіонери повідомляють органи ПФУ винятково шляхом подачі заяви та документів, які засвідчують відповідні відомості (наказу чи розпорядження про прийняття/звільнення з роботи, трудової книжки із записом про працевлаштування/звільнення, цивільно-правовому договорі тощо).

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розроблення держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують позбутися пенсії. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок понад 6 місяців.

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пенсії пенсіонери Пенсійний фонд
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