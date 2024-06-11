Що буде з субсидіями з високим тарифом на світло: у Мінсоцполітики дали відповідь

Держава має гроші для житлових субсидій, навіть попри підвищення тарифу на електроенергію до 4,32 грн/кВт-год, заявили в Мінсоцполітики.

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Тариф на світло з 1 червня - що буде з субсидіями / колаж Главред, фото УНІАН

В українському бюджеті є гроші для житлово-комунальних субсидій - навіть попри нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію до 4,32 грн за кіловат-годину. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

Як каже чиновниця, сам процес перерахунку буде проведено автоматично:

механізм субсидій працює так, що "якщо тариф підвищується, а ви є сім'єю, яка отримує субсидії, то субсидія вам буде перерахована";

розраховувати на субсидію можуть і ті, хто внаслідок підвищення тарифу відчує труднощі з оплатою рахунків - для цього потрібно звертатися до Пенсійного фонду.

"Нарахування виплат здійснює Пенсійний фонд, який має дуже потужну ІТ-систему. Для всіх сімей, які мають субсидії, ми самі автоматично ці субсидії перерахуємо. Гроші для цього є і будуть", - сказала заступник міністра.

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При цьому Марчак заявила про те, що вже розроблено горезвісну спрощену заяву на субсидію.

"Заходьте на сайт "Дії" або Пенсійного фонду, потім в електронний кабінет, де онлайн можна подати коротку заяву. Решту ми зробимо самі як держава. І ми будемо призначати субсидії всім, хто їх потребує", - пояснила чиновниця.

Хто така Дар'я Марчак? Перша заступниця міністра соціальної політики України, повідомляють на сайті відомства .

Народилася 9 липня 1984 року. У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістр історії. Із 2012 до 2013 року - редакторка сайту forbes.ua. Із січня 2015 до травня 2016 року - радник міністра фінансів Н. Яресько з питань комунікацій; керівник комунікацій Міністерства фінансів. У 2016-2017 році - директор з комунікацій та зв'язків з органами державної влади Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". 2017-2019 роки - радник міністра КМУ О. Саєнка з реформи державного управління. Також, протягом 2018 року - експерт проєкту "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR). З березня 2018 по серпень 2019 року - консультант Світового банку з адвокації земельної реформи в Україні. З 2019 по 2022 рік - перший заступник директора Державного підприємства "Прозорро. Продажі"; а також керівник Центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (на громадських засадах). 26 липня 2022 року призначена на посаду першого заступника міністра соціальної політики України.

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