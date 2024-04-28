Українці ризикують втратити до половини пенсії: кому таке загрожує

Українські пенсіонери ризикують втратити від 20% до 50% виплат за рішенням суду. Це можливо для боргів, які пенсіонер не може інакше погасити.

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На скільки можуть зрізати пенсію за законом? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Українські пенсіонери ризикують втратити від 20% до 50% виплат за рішенням суду (це можливо в разі наявності заборгованості, які пенсіонер не в змозі погасити іншим чином). Про це йдеться в роз'ясненні чиновників Міністерства юстиції.

"Заходами примусового виконання рішення суду в тому числі є звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію, інший дохід боржника. Утримання з таких виплат здійснюється в разі відсутності у боржника коштів на рахунках у банках або інших фінансових установах, відсутності або недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів", - кажуть вони.

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У Мін'юсті також стверджують, у таких випадках суд ухвалює рішення про відрахування на покриття боргу частини пенсійних виплат упродовж певного періоду - аж до повного погашення заборгованості. А стягнути в судовому порядку частину пенсії, приміром, можуть через борги за комунальні послуги - у разі звернення їх постачальника до суду.

Законами України при цьому встановлено ліміти на стягнення, тобто "відібрати" всю суму пенсії у боржника не можуть. І на покриття заборгованості передбачено відрахування в розмірі не більше 50% від розміру пенсії на:

утримання членів сім'ї (аліменти);

відшкодування шкоди від розкрадання майна підприємств, установ і організацій;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого;

повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог, що здійснюються згідно із законом; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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