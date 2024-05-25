В Україні інакше платитимуть пенсії та субсидії: що зміниться

Українці незабаром зможуть отримувати різні види соціальної допомоги вже в найближчому відділенні банку або через онлайн-банкінг (без виходу з дому). Про це заявили співробітники Мінсоцполітики.
За словами чиновників, уже є домовленість про співпрацю з Асоціацією українських банків (АУБ) і Незалежною асоціацією банків України (НАБУ).
Як кажуть у Мінсоцполітики, йдеться про виплату:
- пенсій;
- субсидій;
- компенсацій.
"Сторони домовилися співпрацювати насамперед за напрямами розвитку інклюзії у сфері надання адміністративних послуг. А також розроблення механізму залучення банківських установ до процесу оформлення та виплати різних видів державної соціальної допомоги, пенсій, субсидій та компенсацій", - заявили у відомства.
Що за відомство Мінсоцполітики?
Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повертаються на територію України, забезпечення соціальної допомоги.
Крім того, заплановано розширення функціоналу т. зв. "Кабінету банку", який уже дає можливість:
- отримувати виплатні відомості від органів соціального захисту населення;
- передавати їх до банківських установ для опрацювання.
"Згодом такий функціонал дасть змогу співробітникам банків реєструвати звернення громадян для отримання соціальної допомоги. Тобто в перспективі різні види соціальної допомоги можна буде отримувати в найближчому відділенні банку або навіть в онлайн-банкінгу, не виходячи з дому", - пояснили в Мінсоцполітики.
Крім того, урядовці бажають побудувати "цілісну виплатну систему", включно з низкою обмінів даними з різними державними установами:
- для моніторингу;
- для верифікації соціальних виплат.
Пенсії в Україні - останні новини
Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.
Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.
Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.
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