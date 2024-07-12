Частині українців доведеться платити за електрику більше: що сталося

Побутовим споживачам світла можуть виставити рахунок за комерційним тарифом, якщо вони використовують електроенергію для комерційних потреб без договору.

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Деяким українцям доведеться платити за світло більше: яка причина / колаж Главред, фото УНІАН

Побутовим споживачам електрики можуть виставити рахунок за комерційним тарифом, якщо вони використовують світло для комерційних потреб і не уклали при цьому відповідний договір. Про це повідомляє "Волиньобленерго".

Як кажуть чиновники, виявлені порушення після 1 липня 2024 року призведуть до перерахунку вартості спожитої електроенергії за попередній період за комерційним тарифом.

За словами фахівців, деякі побутові споживачі електрики можуть несподівано отримати рахунок, який серйозно перевищує звичну суму (це можливо, якщо енергетики виявлять порушення у використанні світла).

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До неприємностей слід готуватися в разі самовільного використання електрики для таких потреб:

підприємницька, господарська та незалежна професійна діяльність;

надання платних послуг;

здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, майнінгу;

надання інших платних послуг, зокрема у сфері сільського або зеленого туризму.

У разі виявлення порушень вартість спожитої електроенергії буде перераховано за комерційним тарифом.

"Якщо після 1 липня у споживача виявлять порушення, вартість фактично спожитої ним електроенергії за попередній період перерахують за відповідним комерційним тарифом", - попередили у "Волиньобленерго".

Нагадаємо, що в Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки вимкнення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень поки що не вдасться, говорив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

В Україні потрібно збільшити тариф на електроенергію для населення щонайменше до 7,5 грн/кВт. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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