Затягнеться до зими: в Укренерго зізнались, яких відключень світла чекати

Через масовані атаки країни-агресорки Росії українці знову стикнулись з вимушеними відключеннями електроенергії, адже пошкоджень зазнала значна частина енергосистеми України.
Наразі потепління значно зменшило потребу українців у електроенергії. Проте, повністю уникнути відключень поки не вдасться, завив у ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - сказав він.відео дня
Кудрицький також наголосив, що, ймовірно, відключення триватимуть не тільки влітку.
"Обмежувати постачання доведеться також у осінній та зимовий сезон. Відключення це вимушена міра, яка має тривати поки енергосистема не відновиться", - підсумував голова правління НЕК "Укренерго".
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, 15 травня в Укренерго заявили, що цього дня по всій Україні будуть відключення світла. Держава запустила аварійні блекаути через дефіцит електроенергії на тлі російських обстрілів і похолодання.
Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що відключення електроенергії для побутових споживачів на даному етапі можуть тривати до серпня-вересня поточного року. Водночас взимку дефіцит в енергосистемі України буде навіть за умови високих температурних показників.
За словами гендиректора енергокомпанії Yasno Сергія Коваленка, наразі заздалегідь попереджати українців про відключення світла в будинках і квартирах нереально - адже все залежить від обсягів споживання, спрогнозувати точно які складно.
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