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На Україну чекає подорожчання світла: у Кабміні анонсували зростання тарифів

Андрій Ганчук
24 травня 2024, 14:46
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Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.
Електроенергія, Галущенко
Рішення про підвищення тарифу на електроенергію з'явиться до кінця травня - Галущенко / Колаж: Главред, фото: atom.gov.ua, УНІАН

Влада до кінця травня ухвалить рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію в Україні для побутових споживачів. Проводяться остаточні розрахунки. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, під час години запитань Верховної Ради до уряду він розповів про те, що рішення про подорожчання електроенергії ухвалять уже незабаром.

"Це питання розглядається. Сьогодні проводимо остаточні розрахунки. Рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня", - зазначив Галущенко.

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За словами міністра, рішення враховуватиме обсяги споживання електрики.

"Ми розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший. Буде диференціація залежно від обсягу споживання електроенергії", - уточнив глава Міненерго.

Міністр енергетики також уточнив, що рівень тарифів, які діють сьогодні, не покриває собівартості виробництва. Особливо якщо враховувати знищення енергетичної системи через обстріли окупантів.

Скільки ще будуть планові відключення світла

Терміни планових відключень електрики залежатимуть від декількох чинників. Наприклад, від термінів відновлення системи і впливу на її роботу нових російських обстрілів.

"Унаслідок атак на енергосистему з 22 березня ми станом на зараз втратили понад 8 гігават генеруючих потужностей у системі. Це величезний обсяг... Питання вимкнення чи не вимкнення електроенергії буде залежати від того, як ми зможемо повернути всю втрачену генерацію. Давайте відверто про це говорити: залежатиме і від рівня наступних ворожих атак. Ми знаємо, що вони будуть, що вони планують атакувати нашу енергосистему. І все залежатиме від впливу цих атак на українську енергосистему. Відповідно, прогнозувати наслідки зараз складно. Будемо сподіватися, що вони будуть мінімальні, і від цього залежатиме відповідь на це питання", - наголосив Герман Галущенко.

Тариф на електроенергію в Україні - головні новини за темою:

В Україні злетять тарифи на світло, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка. Згідно з його прогнозом, вартість 1 кВт становитиме 3,5-4 грн.

З 1 червня в Україні хочуть підвищити тарифи на світло, сказав член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. За його словами, гроші від подорожчання світла підуть не компаніям, а на розвиток генерації.

Тариф на електроенергію може зрости від 2,64 грн до 3,5 грн за 1 кВт, також можливе повернення диференційованого тарифу. У такому разі світло подорожчає для тих, хто більше споживає електроенергії.

Хто такий Герман Галущенко?

Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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тарифи на електроенергію комунальні платіжки Герман Галущенко
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