Куди підуть гроші з нових тарифів на світло: чиновники пояснили, чи не буде ще підвищення

Нового підвищення тарифів на світло в Україні найближчим часом не планується, а тариф у 4,32 гривні за квт/год залишається зафіксованим до 30 квітня 2025-го.

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Підвищення тарифу на світло: чиновник пояснив, куди підуть гроші / колаж Главред, фото УНІАН

Нового підвищення тарифів на електроенергію в Україні найближчим часом не планується, а нещодавно встановлений тариф у 4,32 гривні за кіловат залишається зафіксованим до 30 квітня 2025 року. У разі ж нових руйнувань через обстріли країни-агресора РФ енергетичної інфраструктури ремонт здійснюватиметься за рахунок інших джерел - переважно міжнародної фінансової допомоги. Про це заявив керівник Державної інспекції енергетичного нагляду (Держенергонагляд) України Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Чиновник наголосив, що нещодавнє підвищення тарифу на світло (+60%), стало вимушеним кроком після масованих обстрілів та ударів по енергетичній інфраструктурі України. Однак нових змін у тарифі найближчим часом не передбачається.

Повідомляється, що кошти, які були отримані від підвищення тарифу, будуть спрямовані на відновлення об'єктів державного покоління. Однак ці кошти поки що не надходили на рахунки ресурсопостачальних компаній - оскільки перші платіжки з новими тарифами споживачі отримуватимуть тільки на початку липня 2024 року.

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Тобто, каже чиновник, ресурси для відновлення енергетичної інфраструктури ще не доступні, але вони стануть найважливішим джерелом фінансування в майбутньому.

Слободян також зазначив, що в разі нових руйнувань енергетичної інфраструктури Україна буде змушена залучати інші джерела фінансування, головним чином міжнародну допомогу.

"Якщо будуть нові якісь пошкодження, то все-таки будемо залучати інші джерела фінансування, головним чином - міжнародну допомогу", - підсумував він.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

Нагадаємо, що в Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки вимкнення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень поки що не вдасться, говорив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

В Україні потрібно збільшити тариф на електроенергію для населення щонайменше до 7,5 грн/кВт. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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