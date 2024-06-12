Українцям дадуть гроші на оплату ЖКГ: як компенсують підвищення тарифу на світло

В Україні через зростання тарифів на електроенергію розмір житлової субсидії та пільги на житлово-комунальні послуги перерахують.

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Кому з українців компенсують підвищення тарифу на світло? / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

В Україні через зростання тарифів на електроенергію розмір житлових субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги перерахують. Про це повідомили представники Мінсоцполітики.

Як кажуть чиновники, перерахунок Пенсійний фонд проводитиме автоматично - нікуди додатково звертатися не потрібно.

"Також нагадуємо, що субсидія надається, якщо сім'я сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Розміри обов'язкового платежу залишаються незмінними. Тобто фактично ви оплачуватимете стільки ж, скільки платили до збільшення тарифів. Різницю компенсує держава", - сказали вони.

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Згідно зі свіжою статистикою, зараз в Україні близько 1,8 млн домогосподарств отримують житлові субсидії (а середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифу на світло становив 1490 грн). Ще 1,3 млн домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги (середньорічний розмір пільги на ЖКП становив 1300 грн).

"Звертаємо увагу, що для того, щоб платіжки за комунальні послуги не стали непосильним фінансовим тягарем, як і раніше, можна звернутися за оформленням житлової субсидії або пільги. Програма продовжує діяти", - зазначили в Мінсоцполітики.

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Нагадаємо, що в Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки вимкнення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень поки що не вдасться, говорив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

В Україні потрібно збільшити тариф на електроенергію для населення щонайменше до 7,5 грн/кВт. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

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