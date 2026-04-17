Ціни незабаром стрімко зростуть: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

Зростання цін на молочну продукцію пов’язане зі скороченням виробництва за умови стабільного попиту, розповів Денис Марчук.

Українців попередили про нове подорожчання продуктів

Ви дізнаєтеся:

В Україні очікується зростання цін на більшість продуктів харчування

Подорожчання пов'язане зі скороченням виробництва при стабільному попиті

У найближчі місяці в Україні очікується зростання цін на більшість продуктів харчування. Найбільш помітно можуть подорожчати молочні продукти та овочі, тоді як м'ясо подорожчає помірно.

При цьому окремі позиції, такі як огірки та помідори, навпаки, демонструють тенденцію до зниження або залишаються нестабільними, пояснив УНІАН заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він пояснює, що подорожчання молочної продукції пов'язане зі скороченням виробництва при стабільному попиті. "На тлі скорочення поголів'я як у промислових, так і в домашніх господарствах, виробництво молока зменшується. Попит не зменшується, а навпаки, зростає", – каже Марчук.

Незважаючи на низькі закупівельні ціни для виробників, роздрібна вартість продовжує зростати. "Я думаю, що до кінця весни, до сезону великого молока, ціни на молочні продукти можуть підскочити до 10%", – прогнозує експерт.

З м'ясом ситуація більш стабільна. "М'ясна група у нас залишається більш-менш стабільною. Я не думаю, що вона перевищить 5-7%", – запевняє Марчук.

Ціни на яйця поводяться непередбачувано і поки не знижуються, хоча для цього вже є передумови. "З курячими яйцями взагалі якась аномальна ситуація… вони поки що тримаються в ціні", – зазначає фахівець. Він додає, що значного здешевлення чекати не варто, хоча можлива поступова стабілізація.

Овочі борщового набору дорожчають через скорочення запасів, зазначає він. "Чим менше буде запасів – тим більше дорожчатиме борщовий набір… ще навіть на 10 відсотків може подорожчати", – пояснює Марчук.

Водночас огірки вже дешевшають завдяки зростанню внутрішньої пропозиції. "Уже фактично два тижні, як огірки дешевшають… пропозиція вже збільшилася", – каже експерт, прогнозуючи подальше зниження цін.

З помідорами ситуація складніша: через залежність від імпорту вони залишаються значно дорожчими за торішні показники. "Помідори, порівняно з минулим сезоном, дорожчі на 60–70%", – констатує Марчук, додаючи, що зниження можливе пізніше — з появою вітчизняного врожаю.

Загалом, за словами експерта, ринок продуктів залишається нестабільним, а подальша динаміка цін залежатиме від врожаю, витрат виробників та погодних умов.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

