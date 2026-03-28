Ціни злетять: коли в Україні можуть подорожчати продукти

Експерт розповів "Главред" про те, що саме може спричинити зростання цін на продукти.

В Україні можуть зрости ціни на продукти

В Україні можуть зрости ціни на продукти

В Україні у квітні можуть зрости ціни на продукти. Це може статися на тлі подорожчання палива. Про це Главреду повідомив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Водночас він уточнює, що зараз українці споживають продукцію врожаю 2025 року. Однак зростання цін на паливно-мастильні матеріали може істотно змінити ціни на врожай 2026 року.

"Єдине, що може змінитися через подорожчання палива, — це вартість логістики від виробника до магазину", — сказав Пендзин.

Витрати на паливо входять у виробничо-торговельну націнку, що становить близько 15%. У цю націнку також включені оренда торгових площ, зарплати працівників, комунальні послуги та логістика.

"Лише наприкінці — логістика. Тому її вплив не настільки істотний, щоб викликати помітне зростання цін", — уточнив експерт.

У 2026 році українцям доведеться витратити більше на паску. Директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко в інтерв'ю Главреду розповів, що кілограм домашньої паски коштуватиме 266,89 грн, а ціна всього набору інгредієнтів зросте майже на 15%.

Найдорожчими стали молоко (+49,6%) і борошно (+38,6%), подорожчали також яйця, дріжджі та родзинки. Єдиний продукт, який подешевшав, – цукор (-18%). Через високі ціни українці у 2026 році частіше обиратимуть домашню випічку або більш бюджетні варіанти.

Як повідомляв Главред, у квітні в Україні зростуть ціни на хліб. Подорожчання буде зумовлене підвищенням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці.

Також відомо, що у 2026 році вартість традиційного великоднього кошика для сім'ї з чотирьох осіб зросла до 1903,19 грн, що на 14,4% більше, ніж минулого року. Найдорожчими складовими кошика є м'ясні продукти.

Водночас в Україні почалася нова хвиля зниження цін на цибулю. Овоч уже продають у середньому на 19% дешевше, ніж на початку минулого тижня.

Читайте також:

Про особу: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин — економіст, керівник громадського об'єднання "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також є автором матеріалів для низки українських ЗМІ на фінансову та споживчу тематику.

