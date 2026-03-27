Ціни на основні продукти харчування в Україні зросли: що відомо про нове подорожчання

В Україні зросли ціни на овочі та молочні продукти, повідомили в Інституті аграрної економіки.

Останнім часом в Україні спостерігалося підвищення цін на сир, а також на молочні продукти.

Про це Главреду повідомили в Інституті аграрної економіки, коментуючи питання про підвищення цін в Україні напередодні Великодня.

Серед молочних продуктів напередодні Великодня найбільше доведеться заплатити за:

твердий сир (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн за 1 кг);

вершкове масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г);

м'який сир (0,5 кг), який обійдеться в 157,5 грн (300-330 грн за 1 кг).

При цьому зазначається, що порівняно з 2025 роком вартість твердого сиру зросла на 3,7 %, м'якого сиру – на 31,3 %, вершкового масла – на 3,1 %.

Зміна цін на овочі

Крім того, також уточнюється, що ціни на овочі в Україні на початку весни 2026 року також зросли.

"У порівнянні з минулим роком овочі істотно подорожчали. Якщо у 2025 році тепличні помідори коштували до 78 грн за 0,5 кг (126–189 грн за кг), то цієї весни їхня ціна вже становить 187–278 грн за кг. Огірки також подорожчали — зараз вони коштують 175–275 грн за кг, що приблизно на 38,5% дорожче, ніж минулого року", — додали в Інституті аграрної економіки.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

Про джерело: Інститут аграрної економіки Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"— це провідна державна наукова установа України, яка вже понад століття формує стратегію розвитку сільського господарства країни. Саме тут розробляються проєкти законів, програми реформування АПК та стратегії продовольчої безпеки, які потім розглядаються Верховною Радою та Кабінетом міністрів. Багато років установу очолює академік Юрій Лупенко. Його прогнози щодо розвитку агросектору вважаються одними з найбільш авторитетних в Україні. Науковці центру (наприклад, Олександр Захарчук, Микола Пугачов) постійно публікують аналітику щодо експортних можливостей України на ринках ЄС та Азії. Зараз інститут активно працює над адаптацією до вимог ЄС - підготовкою українського фермерства до вступу в Євросоюз та інтеграцією в Спільну сільськогосподарську політику (CAP).

