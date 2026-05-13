Низку областей України атакують дрони: лунають вибухи, є травмовані

Вдень 13 травня країна-агресор Росія атакує Україну "Шахедами". Вибухи вже пролунали у низці областей.
Вибухи в Києві
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
"Перебувайте в укриттях", - наголосив він.
О 13:00 Кличко повідомив про падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Відомо, що екстрені служби прямують на місце.
Вибухи на Хмельниччині
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав, що ворожі дрони атакують Хмельниччину.
За його словами, у області працюють Сили протиповітряної оборони ЗСУ.
"Станом на зараз відомо про двох травмованих. Бережіть себе. Перебувайте в укриттях", - додав він.
Водночас монітори повідомляють, що 6 БпЛА з Житомирщини наразі тримають курс на Хмельниччину.
Вибухи у Чернівцях
Голова Чернівецька ОВА Руслан Осипенко о 12:25 заявив, що у Чернівцях працює ППО.
Він додав, що ворожа ціль рухається у напрямку Новодністровська та прилеглих населених пунктів.
Вибухи в Івано-Франківській області
Начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що російські окупанти атакують Прикарпаття.
Вона закликала людей перебувати у безпечних місцях та зберігати інформаційну тишу.
Які міста може атакувати Росія
Монітори раніше заявляли, що Росія може націлювати удари на об’єкти військово-промислового комплексу, навчальні центри та аеродроми.
Основними потенційними цілями, за оцінками моніторингових джерел, можуть стати Київ, Одеса, Львів, Кривий Ріг та Бурштин.
Атака дронів - останні новини
Як повідомляв Главред, радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що РФ масовано атакує Україну ударними безпілотниками. Вони рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості.
Також відомо, що російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.
Крім того, у ніч на 13 травня росіяни атакували ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одеської області. В результаті кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарських приміщень.
