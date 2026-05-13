Низку областей України атакують дрони: лунають вибухи, є травмовані

Українців закликають перебувати в укриттях.

https://glavred.net/ukraine/kiev-i-hmelnickuyu-oblast-atakuyut-drony-slyshny-vzryvy-est-postradavshie-10764293.html Посилання скопійоване

РФ атакує Україну дронами / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Головне:

Росія атакує Україну "Шахедами"

В деяких областях вже пролунали вибухи

На Хмельниччині двоє травмованих через атаку

Вдень 13 травня країна-агресор Росія атакує Україну "Шахедами". Вибухи вже пролунали у низці областей.

Вибухи в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

відео дня

"Перебувайте в укриттях", - наголосив він.

О 13:00 Кличко повідомив про падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці. Відомо, що екстрені служби прямують на місце.

Вибухи на Хмельниччині

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав, що ворожі дрони атакують Хмельниччину.

За його словами, у області працюють Сили протиповітряної оборони ЗСУ.

"Станом на зараз відомо про двох травмованих. Бережіть себе. Перебувайте в укриттях", - додав він.

Водночас монітори повідомляють, що 6 БпЛА з Житомирщини наразі тримають курс на Хмельниччину.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Вибухи у Чернівцях

Голова Чернівецька ОВА Руслан Осипенко о 12:25 заявив, що у Чернівцях працює ППО.

Він додав, що ворожа ціль рухається у напрямку Новодністровська та прилеглих населених пунктів.

Вибухи в Івано-Франківській області

Начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що російські окупанти атакують Прикарпаття.

Вона закликала людей перебувати у безпечних місцях та зберігати інформаційну тишу.

Які міста може атакувати Росія

Монітори раніше заявляли, що Росія може націлювати удари на об’єкти військово-промислового комплексу, навчальні центри та аеродроми.

Основними потенційними цілями, за оцінками моніторингових джерел, можуть стати Київ, Одеса, Львів, Кривий Ріг та Бурштин.

Атака дронів - останні новини

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що РФ масовано атакує Україну ударними безпілотниками. Вони рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості.

Також відомо, що російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Крім того, у ніч на 13 травня росіяни атакували ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одеської області. В результаті кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарських приміщень.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред