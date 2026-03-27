В Україні змінили норми щодо повірки лічильників: що варто знати

Сергій Кущ
27 березня 2026, 19:54
Перевірка лічильників в Україні стане більш контрольованою.
  • Що змінилося у повірці лічильників
  • Як тепер відбувається повірка лічильників

В Україні оновили правила, за якими компанії отримують право перевіряти лічильники води, газу та електроенергії. Рішення ухвалив Кабінет міністрів, і воно безпосередньо впливає на сферу комунальних послуг.

Зміни можуть позначитися на нарахуваннях, адже саме повірка лічильників визначає коректність платежів для мільйонів українців, йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Що змінилося у повірці лічильників

Уряд вніс зміни до постанови №117 та оновив процедуру допуску компаній до проведення повірки приладів обліку.

Тепер процес став чіткішим і прозорішим. Як пояснив заступник міністра економіки Віталій Петрук, держава посилює контроль над тим, хто має право перевіряти лічильники і на яких підставах.

Новий порядок запроваджує чіткі терміни та єдині правила, що має зменшити кількість спірних ситуацій.

Як нові правила вплинуть на українців

Хоча зміни стосуються насамперед компаній, вони безпосередньо зачіпають споживачів.

Справа в тому, що нарахування комунальних платежів залежить від точності показань лічильників. Якщо прилад працює неправильно, суми в платіжках можуть змінитися.

Оновлені норми повинні:

  • знизити ризик помилок і маніпуляцій
  • зробити перевірку більш об'єктивною
  • підвищити точність розрахунків за комунальні послуги

Як тепер відбувається повірка лічильників

Згідно з новими правилами, процедура стала більш деталізованою.

Якщо компанія подає неповний пакет документів, про це повідомлять протягом трьох робочих днів, а на виправлення дадуть 10 днів. При цьому відмовити у прийнятті заяви тепер не можна.

Перевірку проводитиме спеціальна комісія Мінекономіки. Вона оцінює компанії за кількома критеріями, включаючи кваліфікацію персоналу, обладнання та систему якості.

Співробітники повинні не тільки пройти тестування, але й підтвердити свої практичні навички.

Новий порядок також посилює захист бізнесу. Компанії отримали можливість оскаржити результати перевірки протягом п'яти робочих днів. Якщо ж свідоцтво відкликають або у видачі відмовлено, рішення можна оскаржити в суді.

Тарифи для українців - останні новини на тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українців попереджають про можливе різке зростання тарифів на електроенергію. За словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, міжнародні кредитори вимагають вже цього року переглянути ціни для населення, незважаючи на війну.

Водночас мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості тарифів лінійки FLEXX. Нові умови для абонентів почали діяти з 14 січня 2026 року.

Крім того, в Україні помітно зросли ціни на послуги мереж зарядних станцій для електромобілів. Серед причин подорожчання — відновлення сплати ПДВ при імпорті електрокарів, що в сукупності може істотно вплинути на розвиток і доступність електротранспорту, зазначила експерт з інвестицій в автомобільній галузі Марина Кітіна.

Про джерело: Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів України — колегіальний вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України підзвітний Президенту України та Верховній Раді України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

