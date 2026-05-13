Скандальний виступ на Євробаченні-2026 спричинив втручання поліції — деталі

Організатори Євробачення опублікували офіційну заяву.

Виступ Ізраїлю в першому півфіналі Євробачення 2026 закінчився скандальною нотою. Під час виступу Ноама Беттана пропалестинські протестувальники вигукували гасла та освистували конкурсанта, що призвело до втручання з боку поліції. Австрійський мовник ORF випустив офіційну заяву з цього приводу.

Раніше п'ять країн бойкотували конкурс Євробачення 2026. Ірландія, Нідерланди, Словенія, Іспанія та Ісландія висловилися проти участі Ізраїлю через військові дії в секторі Газа. Незважаючи на протести, представника країни допустили до участі в конкурсі, однак йому довелося зіткнутися з протестом прямо під час виступу. На початку номера пропалестинський активіст викрикнув у мікрофон, встановлений у залі: "Зупиніть геноцид". Пізніше охорона та поліція, які підтримували порядок на арені, вивели протестувальників із зали.

Організатори Євробачення 2026 жорстко висловилися щодо інциденту, що стався під час виступу Ноама Беттана. Фрагмент із вигуками активістів вирізали з офіційного відео на YouTube, а чотирьох протестувальників вивела поліція за порушення порядку. У мережі з'явилися кадри, на яких охорона у супроводі правоохоронців виводить одного з протестувальників із натовпу до виходу.

"Як було оголошено раніше, ORF транслює чисту аудіодоріжку наживо з мікрофонів у залі до та під час виступу кожного виконавця. Один із глядачів, який перебував поруч із мікрофоном, голосно висловив свою позицію, коли ізраїльський артист розпочав виступ, і це було чутно в прямому ефірі під час номера. Пізніше його вивела охорона через те, що він продовжував заважати аудиторії. Ще трьох осіб також вивели з арени співробітники безпеки за порушення порядку", — повідомили представники ORF.

Сам представник Ізраїлю зізнався, що чув вигуки протестувальників, але намагався не звертати на них уваги і зосередитися на підтримці співвітчизників.

"Я не дозволив, щоб освистування мене турбувало, я зосередився на ізраїльських прапорах", — поділився Ноам Беттан.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

