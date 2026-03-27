Справжній удар по гаманцях: вартість важливого продукту скоро стрімко зросте

Експерти не виключають, що ціни підвищуватимуть і в майбутньому.

https://glavred.net/economics/nastoyashchiy-udar-po-koshelkam-stoimost-vazhnogo-produkta-skoro-rezko-vyrastet-10752410.html Посилання скопійоване

Що буде з цінами на хліб у квітні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подорожчає хліб

Ціни зростуть приблизно на 2-3%

Це станеться через вищу собівартість виробництва

У квітні ціни на хліб в Україні зростуть. Подорожчання буде зумовлене підвищенням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці. Про це Главреду розповіла головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" д.е.н. Світлана Черемісіна.

За її прогнозом, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку додасть в ціні мінімум 2-3% і коштуватиме 63-64 грн/кг, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку зросте в ціні до 53 грн/кг (+2-2,5%), хліб житній – до 53-54 грн/кг (+2-2,5 %), а батон – до 33-34 грн за 500 г (+2-2,5%).

відео дня

Вона додала, що пошкодження енергетичної інфраструктури призводить до зростання витрат на електроенергію та змушує підприємства використовувати альтернативні джерела живлення, що суттєво підвищує собівартість виробництва.

"Водночас зростання вартості пального підвищує витрати на транспортування сировини та готової продукції. З огляду на те, що логістика формує до 10–15 % собівартості хліба, цей фактор має вагомий вплив на кінцеву ціну", - зауважила Черемісіна.

Експертка також не виключає, що це може призвести до подальшого поступового подорожчання хлібобулочних виробів.

"Виробники можуть частково перерозподіляти цінове навантаження на продукцію з вищою маржинальністю, зокрема кондитерські вироби, що дозволить стримувати надмірне подорожчання соціально значущих видів хліба", - підсумувала вона.

Подорожчання продуктів в Україні Заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський заявив, що ціни в Україні найближчим часом зростуть. Причому подорожчання буде вищим, ніж планувалося в січні. За його словами, причина цього — війна на Близькому Сході та ситуація на ринку енергоресурсів.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у квітні ціни на основні види молочної продукції помітно зростуть. Попит перед Великоднем не зможе суттєво вплинути на загальну ринкову ситуацію.

Також в Україні в березні 2026 року знизилися роздрібні ціни на основні види м'яса, проте вже в квітні очікується їх зростання.

Крім того, у 2026 році вартість традиційного великоднього кошика для родини з чотирьох осіб зросла до 1903,19 грн, що на 14,4% більше, ніж торік. Найдорожчими складовими кошика є м’ясні продукти.

Про персону: Світлана Черемісіна Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред