Принц Вільям виніс вирок шлюбу Гаррі та Меган: "Не має шансів"

Майбутній король Великої Британії не вірить, що ця пара протримається разом довго.

Принц Вільям проти Гаррі та Меган

Майбутній король Великої Британії принц Вільям остаточно розчарувався у своєму браті Гаррі та його дружині Меган Маркл. За повідомленням Radar Online, старший спадкоємець зробив похмуре пророцтво щодо їхнього шлюбу.

Інсайдери видання повідомляють, що принц Уельський у приватних бесідах висловлював сумніви щодо майбутнього шлюбу герцога та герцогині Сассекських. Незважаючи на те, що цього року Гаррі та Меган відсвяткують восьму річницю весілля, Вільям упевнений — їхні стосунки рано чи пізно закінчаться. Принц вважає, що саме дружина його брата зруйнувала стосунки між ними.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон з родиною

"Якби Вільям вірив, що все ще може достукатися до Гаррі без зовнішнього впливу або заважаючої недовіри, він, ймовірно, спробував би. Але на даний момент він відчуває, що шкода занадто серйозна, тому зайняв позицію, за якої все, що він може зробити, — це відступити і чекати, як розвиватимуться події. По суті, він озвучив досить жорсткий прогноз, що шлюб Гаррі та Меган не має шансів на довголіття", — повідомляє джерело.

Принц Вільям відчуває, що Гаррі та Меган підвели його, адже після весілля на них покладали великі надії у сфері модернізації монархії. У підсумку сталося навпаки — скандальна пара втекла до США і завдала серйозної шкоди репутації королівської сім'ї своїми інтерв'ю. Особливо принца обурила книга "Запасний", в якій Гаррі розповів про бійку з Вільямом.

Принц Гаррі та Меган Маркл

"Було відчуття, що вони вчотирьох зможуть модернізувати монархію і представити публіці свіжий образ. Але атмосфера змінилася набагато швидше, ніж хтось очікував. Напруга почала наростати, коли стало очевидно, що Гаррі та Меган почуваються некомфортно через численні правила, структури та очікування, які супроводжують королівське життя", — визнав інсайдер.

Про особу: принц Вільям Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).

