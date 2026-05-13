Після атаки РФ в обленерго зробили заяву щодо графіків відключень на Полтавщині

Коротко:
- Ворожий удар знеструмив тисячі абонентів на Полтавщині
- Фахівці оперативно заживили всі критичні об'єкти
- Погодинні графіки обмежень наразі не застосовуватимуть
Країна-агресорка Росія 13 травня атакувала Полтавську область. Внаслідок ворожого удару тимчасово без електропостачання залишилися понад 6,5 тисячі побутових споживачів та 548 юридичних абонентів.
Станом за зараз, як повідомила у Telegram секретар Полтавської громади Катерина Ямщикова, критична інфраструктура, яка була підключена до пошкодженої електропідстанції, вже заживлена, електропостачання відновлено.
Водночас в місті тривають роботи з відновлення електропостачання для побутових споживачів, які залишилися без світла внаслідок ворожої атаки.
Тим часом у Полтаваобленерго попередили мешканців Полтавщини, що на сьогодні застосування графіка погодинного відключення електроенергії не прогнозується.
Коли в Україні можуть ввести нові графіки відключень світла
Главред писав, що за словами нардепа та члена Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, відключення світла в Україні можуть відновити.
Вони стануть довшими і жорсткішими, ніж минулого місяця, ввечері, у пікові спекотні дні. Особливо, якщо агресорка Росія продовжить атакувати енергосистему України.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 13 травня російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони.
Згодом в ГУР повідомили, що Росія проводить масштабну комбіновану атаку по Україні. Перший удар - рої ударних дронів, спрямованих на виснаження ППО та пробивання шляхів для наступних хвиль.
Російські окупанти сьогодні також атакували Прикарпаття, Чернівці, Хмельниччину та Київ. У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі.
Про джерело: Полтаваобленерго
Полтаваобленерго - здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії в Полтавському регіоні. Компанія обслуговує 43628 км електромереж, 10137 підстанцій. АТ "Полтаваобленерго" забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів, пише Вікіпедія.
