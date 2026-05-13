У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Пожежа на території Кремля — масштабний вогонь охопив Ізмайлово.

Пожежа в Москві охопила 3000 квадратних метрів

Коротко:

У Москві горів комплекс "Кремль" в Ізмайлово на площі 3000 метрів

Причиною пожежі в ангарі стало коротке замикання в кімнаті квестів

Рятувальники евакуювали п'ятьох людей, інформації про жертв немає

У ніч на 13 травня в столиці країни-агресора РФ сталася масштабна пожежа на території Кремля. Втім, йдеться не про об'єкт у центрі Москви. Вогонь охопив культурно-розважальний комплекс "Кремль в Ізмайлово", який розташований ближче до околиці міста.

Пожежа спалахнула ввечері 12 травня. Вогонь поширився на даху однієї з адміністративних будівель у металокаркасній споруді на вулиці Вернісажної, пишуть російські ЗМІ з посиланням на МНС.

Спочатку загальна площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів, після чого вогонь поширився на 3000 квадратних метрів.

Очевидці повідомляють, що половина ангара повністю згоріла і від нього нічого не залишилося.

"Тим часом повідомляється, що пожежа локалізована на площі 3 000 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Російський Telegram-канал "Обережно, Москва" пише, що пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, яке знаходиться поруч з музейним комплексом. Попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання та несправність електропроводки.

Згідно з останньою інформацією, з пожежі на території Кремля було врятовано п'ятьох людей.

До гасіння вогню залучено понад 100 осіб та 30 одиниць техніки.

