У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Коротко:
- У Москві горів комплекс "Кремль" в Ізмайлово на площі 3000 метрів
- Причиною пожежі в ангарі стало коротке замикання в кімнаті квестів
- Рятувальники евакуювали п'ятьох людей, інформації про жертв немає
У ніч на 13 травня в столиці країни-агресора РФ сталася масштабна пожежа на території Кремля. Втім, йдеться не про об'єкт у центрі Москви. Вогонь охопив культурно-розважальний комплекс "Кремль в Ізмайлово", який розташований ближче до околиці міста.
Пожежа спалахнула ввечері 12 травня. Вогонь поширився на даху однієї з адміністративних будівель у металокаркасній споруді на вулиці Вернісажної, пишуть російські ЗМІ з посиланням на МНС.
Спочатку загальна площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів, після чого вогонь поширився на 3000 квадратних метрів.
Очевидці повідомляють, що половина ангара повністю згоріла і від нього нічого не залишилося.
"Тим часом повідомляється, що пожежа локалізована на площі 3 000 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Російський Telegram-канал "Обережно, Москва" пише, що пожежа почалася в технічному приміщенні квестів, яке знаходиться поруч з музейним комплексом. Попередньо, причиною пожежі стало коротке замикання та несправність електропроводки.
Згідно з останньою інформацією, з пожежі на території Кремля було врятовано п'ятьох людей.
До гасіння вогню залучено понад 100 осіб та 30 одиниць техніки.
Атаки на Москву — останні новини
Як писав Главред, в ніч на 7 травня в Московській області РФ помітили дрони. У Наро-Фомінську, ймовірно, було атаковано військово-логістичний комплекс "Нара", який належить міністерству оборони країни-агресора.
У ніч на 4 травня Москву і Самару атакували безпілотники. У Москві пошкоджено житловий комплекс на вулиці Мосфільмовській. Атака сталася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.
В ніч на 3 квітня невідомі дрони атакували Москву та низку областей РФ. За заявами місцевої влади, частину БПЛА вдалося збити.
Інші новини:
- РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо
- Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов'язкову евакуацію
- Чому Путін знову погрожує "Сарматом": у ЦПД оцінили ситуацію та вказали на важливу деталь
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред