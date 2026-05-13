Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей існує загроза

Марія Николишин
13 травня 2026, 09:54оновлено 13 травня, 10:41
У повітряний простір постійно входять нові БпЛА.
Коротко:

  • Росія масово атакує Україну "Шахедами"
  • Існує загроза балістики з Криму та нових хвиль ударів
  • Українців закликали реагувати на повітряні тривоги

Країна-агресор Росія запустила "Шахеди" по Україні. Моніторингові канали повідомляють, що здійснено пуски з локацій: Орел, Брянськ, Шаталово, Курськ. Загальна кількість БпЛА становить 220-260 цілей.

Також зафіксовані додаткові запуски БпЛА з південного та Східного напрямків.

За словами моніторів, ймовірно, такої тактики росіяни будуть притримуватись впродовж всього дня.

Зазначається, що наразі "Шахеди" тримають курс на захід через Вінниччину.

"Чи змінять курс - будемо бачити. Для столичного регіону з південного напрямку на цей момент без загроз",- йдеться у повідомленні.

О 10:07 монітори попередили про загрозу балістики з Криму. Також відомо про рух 20 БпЛА групами вздовж держкордону з Білоруссю через Київщину у напрямку Коростенського району Житомирщини. Курс - західний.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав людей реагувати на повітряну тривогу.

"Реагуємо на тривоги у найближчі години. Є небезпека", - написав він.

Зеленський попередив про сотні дронів у небі

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в небі над Україною перебуває більше сотні російських дронів, а протягом дня можуть бути ще нові хвилі дронових атак.

"Росія продовжує удари й робить це зухвало – цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об’єктів у містах. На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди, мої співчуття всім рідним та близьким", - написав він.

За його словами, вчора протягом дня під ударом були 14 областей, а сьогодні вночі росіяни били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині.

"Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів. Україні щодня потрібна спроможність захисту, і тільки спільною сильною активністю можна це забезпечити. Дякую всім, хто допомагає", - підкреслив Зеленський.

Які міста можуть стати цілями для ударів

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що російські сили продовжують активну розвідку і можуть обирати для ударів міста, де фіксується скупчення ресурсів, необхідних для підтримки фронту.

За його словами, ризик ударів зберігається постійно, і цілі можуть включати навіть столицю.

"У будь-який момент можуть завдати удару, вони самі нам вказують, що вони готові. А це означає, що в будь-який момент вони можуть його завдати", - підкреслив він.

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Було зафіксовано два ворожі удари по Шевченківському та Холодногірському районах. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури.

Також російські окупанти атакували Полтаву. У місті спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням, а у житлових будинках вибиті вікна.

Крім того, армія країни-агресора РФ атакувала ударними БПЛА промислову інфраструктуру Одеської області. В результаті кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарських приміщень.

Про персону: Руслан Марцінків

Руслан Марцінків - український політик, міський голова Івано-Франківська (з 2015). Народний депутат України VII скликання. Член партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009), пише Вікіпедія.

