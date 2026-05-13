Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ знову змінила тактику: велика кількість "Шахедів" масово йде від кордону РБ

Інна Ковенько
13 травня 2026, 12:33
google news Підпишіться
на нас в Google
Ворог розраховує перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося на Захід.
"Шахеди" йдуть один за одним уздовж кордону РБ / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Головне:

  • Від ранку 13 травня РФ масовано атакувала Україну дронами
  • "Шахеди" рухаються уздовж кордону Білорусі щільним потоком
  • Мета ворога — перевантажити ППО та прорватися на Захід

Від ранку 13 травня, РФ масовано атакує Україну ударними безпілотниками. Ворог почав застосовувати нову тактику використання ударних дронів-камікадзе Shahed.

Дрони рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості. Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

відео дня

За словами експерта, мета противника полягає у перевантаженні української системи протиповітряної оборони, щоб якомога більше цілей змогли прорватися вглиб країни на Захід.

"Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5–10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід," - сказав він.

Він наголосив, що українські сили працюють над відбиттям таких атак. Російська армія, за його словами, готується до подібних дій заздалегідь - проводить розвідку засобів засобів РЕБ та вивчає позиції ППО.

РФ знову змінила тактику: велика кількість 'Шахедів' масово йде від кордону РБ
Шахед / Інфографіка: Главред

Яку нову тактику ударів по Україні застосовує Росія — думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV заявив, що Росія поступово змінює підхід до ракетних ударів по Україні, зменшуючи використання крилатих ракет і роблячи акцент на інших засобах ураження.

За його словами, наразі РФ активніше застосовує балістичне озброєння, а також дедалі більше покладається на ударні безпілотники як на відносно дешевий інструмент завдання шкоди.

Крамаров також звернув увагу на складнощі з використанням ракет Х-101 через проблеми з літаками-носіями Ту-95. Окремо він зазначив, що Росія ще наприкінці 2025 року перебудовувала свій ВПК під виробництво компонентів для балістичних ракет, а ракети систем ППО С-300 і С-400 все частіше використовуються для ударів по землі, що пов’язано з дефіцитом інших засобів ураження.

РФ знову змінила тактику: велика кількість 'Шахедів' масово йде від кордону РБ
Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Повітряна атака РФ 13 травня - що відомо

Як повідомляв Главред, вдень 13 травня країна-агресор Росія атакує Україну "Шахедами". Вибухи вже пролунали у Києві та Хмельницькій області. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав, що ворожі дрони атакують Хмельниччину. Станом на зараз відомо про двох травмованих.

Крім того, російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Також в ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. У Шевченківському районі уламки ворожої дрона впали на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Дрон Shahed-136 Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Рівному прогриміла серія вибухів: у місті зникло світло - що відомо на зараз

У Рівному прогриміла серія вибухів: у місті зникло світло - що відомо на зараз

13:47Україна
Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

13:43Синоптик
У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

13:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Останні новини

14:01

Стародавня річка з пророцтва зникає: вчені заговорили про кінець світу

13:47

У Рівному прогриміла серія вибухів: у місті зникло світло - що відомо на зараз

13:45

Чому в'яне розсада помідорів: 4 помилки, яких припускаються майже всіВідео

13:43

Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

13:33

Стрибок курсу долара до 55-60 гривень: експерт здивував прогнозом до кінця року

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
13:27

Принц Вільям виніс вирок шлюбу Гаррі та Меган: "Не має шансів"

13:26

13-й Чілдрен Кінофест: Найбільший дитячий кінофестиваль оголосив програму актуально

13:21

Простір магії та дитячих мрій: ілюзіоністи Magic Brothers зустрілися з дітьми Героїв

13:09

"Ми звикли": ведучий "Караоке на Майдані" ХАС про залежність, з якої не вибратися

Реклама
13:07

У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

13:05

Буданов виконує важливу роботу щодо нових оборонних проєктів, - військовий аналітик

12:41

Чоловік двічі встановлював сонячні панелі: про що він згодом пошкодувавВідео

12:33

РФ знову змінила тактику: велика кількість "Шахедів" масово йде від кордону РБ

12:22

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

12:18

Трамп і Сі обговорять долю України: Небоженко розкрив сценарій для Києва

12:15

Низку областей України атакують дрони: лунають вибухи, є травмовані

12:12

США направили своїх військових в Україну: яке їхнє завдання на фронті

12:11

Что такое "палисадник": откуда происходит это слово и как сказать по-украински

11:40

"У Путіна лише один шлях": відома доля окупованих українських міст

11:23

Томати будуть хворіти та гнити: де не можна садити помідориВідео

Реклама
11:21

Навіщо потрібні високі грядки у 2026 році: як зробити їх ідеальнимиВідео

11:18

Під Києвом продають особняк, схожий на замок вампірів: що сховано всерединіВідео

11:18

Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

11:14

Скандальний виступ на Євробаченні-2026 спричинив втручання поліції — деталіВідео

11:06

Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

10:46

Ремонт доріг в Україні припиниться 1 червня: Максим Шкіль заявив про мільярдні борги уряду перед компаніями

10:01

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато пораненихФото

10:00

Букмекери змінили свої прогнози щодо Євробачення 2026 — що чекає на Україну

09:57

Скільки Україна витрачає за день війни проти РФ: Сибига приголомшив цифрою

09:54

Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей існує загрозаФото

09:36

Ворог має нові просування на важливому напрямку фронту: DeepState розкрив деталі

09:17

Путін намагається приховати слабкість: в ISW назвали мету ракетних погроз РФ

09:07

Дрони РФ хвилями атакували Одеську область: є "приліт" у промзоні

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 травня (оновлюється)

08:28

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

08:20

Вибухи в Анапі й Тамані: дрони атакували важливий для РФ порт, спалахнула пожежа

08:10

Візит Трампа до Китаю: Небоженко розповів, чи можлива "велика угода"Погляд

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Тисячі людей залишилися без світла: РФ атакувала Полтаву, що відомо

07:19

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Реклама
06:43

Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

05:31

Звучать як вигадка: які дивні професії дійсно існували у СРСР

05:02

Шикарний салат з крабових паличок на весну - готується 7 хвилин

04:39

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

04:15

Чому у кішок з'являються величезні щоки – справжню причину знають одиниціВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячої кішки за 12 с

03:32

Кому доля готує різкий поворот: Таро-прогноз на червень 2026 рокуВідео

03:11

Не переступай — не виростеш: звідки взялася популярна заборона

02:18

Чому Путін знову погрожує "Сарматом": у ЦПД оцінили і вказали на важливу деталь

00:53

Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти