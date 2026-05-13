РФ знову змінила тактику: велика кількість 'Шахедів' масово йде від кордону РБ

Ворог розраховує перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося на Захід.

"Шахеди" йдуть один за одним уздовж кордону РБ

Головне:

Від ранку 13 травня РФ масовано атакувала Україну дронами

"Шахеди" рухаються уздовж кордону Білорусі щільним потоком

Мета ворога — перевантажити ППО та прорватися на Захід

Від ранку 13 травня, РФ масовано атакує Україну ударними безпілотниками. Ворог почав застосовувати нову тактику використання ударних дронів-камікадзе Shahed.

Дрони рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості. Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами експерта, мета противника полягає у перевантаженні української системи протиповітряної оборони, щоб якомога більше цілей змогли прорватися вглиб країни на Захід.

"Цього разу Шахеди рухаються уздовж кордону РБ на відстані 5–10 км, буквально один за одним, і відразу у великій кількості. Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід," - сказав він.

Він наголосив, що українські сили працюють над відбиттям таких атак. Російська армія, за його словами, готується до подібних дій заздалегідь - проводить розвідку засобів засобів РЕБ та вивчає позиції ППО.

Шахед

Яку нову тактику ударів по Україні застосовує Росія — думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV заявив, що Росія поступово змінює підхід до ракетних ударів по Україні, зменшуючи використання крилатих ракет і роблячи акцент на інших засобах ураження.

За його словами, наразі РФ активніше застосовує балістичне озброєння, а також дедалі більше покладається на ударні безпілотники як на відносно дешевий інструмент завдання шкоди.

Крамаров також звернув увагу на складнощі з використанням ракет Х-101 через проблеми з літаками-носіями Ту-95. Окремо він зазначив, що Росія ще наприкінці 2025 року перебудовувала свій ВПК під виробництво компонентів для балістичних ракет, а ракети систем ППО С-300 і С-400 все частіше використовуються для ударів по землі, що пов’язано з дефіцитом інших засобів ураження.

Ракета Х-101

Повітряна атака РФ 13 травня - що відомо

Як повідомляв Главред, вдень 13 травня країна-агресор Росія атакує Україну "Шахедами". Вибухи вже пролунали у Києві та Хмельницькій області. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав, що ворожі дрони атакують Хмельниччину. Станом на зараз відомо про двох травмованих.

Крім того, російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Також в ніч на 13 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. У Шевченківському районі уламки ворожої дрона впали на дорогу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

