Стрибок курсу долара до 55-60 гривень: експерт здивував прогнозом до кінця року

Експерт попередив, що курс гривні може почати знижуватися.

Прогноз курсу долара в Україні

Коротко:

НБУ стримує падіння гривні

Різкого обвалу гривні у 2026 році не очікується

Гривню укріплює фінансова допомога та валютні обмеження

Українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію. Про це заявив економічний експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук, передає УНІАН.

За його словами, протягом найближчих двох-трьох кварталів може відбутися "перекладання" капіталів із гривні в іноземну валюту, після чого курс нацвалюти почне знижуватися.

"Відповідно до того стану торговельного та платіжного балансу, який є, гривня має бути мінімум по 55-60 за долар. Це відображало б стан української економіки", - підкреслив він.

Експерт додав, що зараз Національний банк України та уряд стримують таку динаміку, що позначається на темпах зростання ВВП.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин сказав, що не очікує різкого падіння гривні у 2026 році.

Він зауважив, що наразі українська валюта має два ключові "стовпи" підтримки – міжнародну фінансову допомогу та валютні обмеження.

"Щоб був тиск на гривню, потрібно, щоб один із цих "стовпів" впав. Не скажу, що я оптимістичний щодо курсу гривні, але не бачу наразі значних ризиків", – пояснив експерт.

На його думку, до кінця року курс долара перебуватиме у межах 45-46 гривень.

Курс валют впродовж тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що базовий прогноз на 11-17 травня - помірні курсові зміни та ситуативна стабілізація.

На його думку, курс долара впродовж тижня коливатиметься в межах 43,8-44,25 грн, а євро буде в межах 50,5-52,5 грн.

Як повідомляв Главред, на середу, 13 травня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 43,97 грн/дол., що на 2 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов заявляв, що у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют.

Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

