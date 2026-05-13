Трамп і Сі обговорять долю України: Небоженко розкрив сценарій для Києва

Анна Ярославська
13 травня 2026, 12:18
Візит президента США до Китаю безпосередньо пов'язаний з Україною — країну включили до великої угоди.
Трамп, ймовірно, готує велику угоду з Сі Цзіньпіном / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

Про що сказав Віктор Небоженко:

  • Україна стала частиною глобального геополітичного пакету США і Китаю
  • Трамп і Сі Цзіньпін шукають формулу миру, а не війни
  • Повноцінна мирна угода в найближчі роки малоймовірна

Однією з ключових тем переговорів президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна може стати Україна. Таку думку в коментарі Главреду озвучив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

За його словами, візит Трампа до Китаю безпосередньо пов'язаний з Україною. Сучасна світова політика більше не розглядає окремі конфлікти ізольовано. Україна, Іран, Тайвань, Росія та ситуація на Близькому Сході вже стали частиною одного великого геополітичного пакету.

"Від того, як розвиватиметься ситуація в Україні, Ірані та навколо інших кризових точок, багато в чому залежить, яким буде світовий порядок на найближчі 15-20 років", — пояснив політолог.

На думку Небоженка, під час переговорів Трамп і Сі можуть обговорювати не тільки війну РФ проти України, а й Ормузьку протоку, Іран, Північну Корею та глобальну архітектуру безпеки.

"Це незвичайна і дуже складна ситуація", — підкреслив він.

Небоженко вважає, що Трамп намагається діяти в логіці "великої угоди", де різні міжнародні кризи можуть стати частиною одного переговорного процесу. Нинішній глава Білого дому любить домовлятися через обмін поступками.

"Великі держави зараз шукають не формулу війни, а формулу миру. Але мова йде не про просту угоду, а про можливу систему домовленостей, де буде прописано, що отримує Україна, що отримує Росія, а що — Іран та інші учасники. Проблема в тому, що скласти такий рамковий документ тільки щодо України неможливо: Україна окремо вже не розглядається", — пояснив політолог.

Чи чекати прориву від зустрічі Трампа і Сі

При цьому експерт не очікує, що зустріч Трампа і Сі приведе до проривних рішень щодо України.

"Китай не захоче брати на себе відповідальність і відкрито тиснути на Путіна, а у Трампа зараз не так багато можливостей, щоб тиснути на Україну", — заявив Небоженко.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати стратегічно зацікавлені в Україні незалежно від того, хто перебуває в Білому домі.

"Без України США не можуть ефективно впливати ні на Європу, ні на Росію", — зазначив Небоженко.

Чи є шанс на мир між РФ та Україною

За прогнозом політолога, говорити про повноцінне закінчення війни та велику мирну угоду в найближчі роки не доводиться. Можливе лише укладення перемир’я.

Небоженко додав, що перемир'я і мир — це різні речі.

"Мир — це велика угода, де все детально прописано (...) А перемир'я — це ситуація, коли сторони фактично кажуть: "Ми втомилися, у нас не виходить, давайте зробимо паузу до наступного конфлікту". Тому про повноцінний мир поки що думати зарано. Але перемир'я можливе — і дай Боже, щоб воно настало якомога раніше, бо щодня гинуть українські солдати й офіцери", — резюмував експерт.

Трамп їде до Китаю — що відомо

Як писав Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю 13-15 травня.

Офіційне підтвердження з боку Пекіна надійшло вранці 11 травня. Раніше Білий дім повідомляв, що відкрита церемонія та переговори відбудуться у четвер, а візит завершиться у п'ятницю.

За даними ЗМІ, серед ключових тем переговорів — ситуація навколо Ірану, закупівля Китаєм іранської нафти та торговельні відносини між країнами.

Зазначається, що Трамп може чинити тиск на Китай щодо закупівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного призначення до Тегерана. У Пекіні, у свою чергу, відмовляються визнавати американські "односторонні" санкції проти іранського нафтового сектору.

Крім іранського питання, сторони можуть обговорити підтримку Китаєм Росії, торговельні суперечки та постачання рідкоземельних металів, критично важливих для американської технологічної промисловості.

Як очікується, питання Тайваню не зазнає змін — США не планують переглядати свою позицію.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Перемир'я між РФ та Україною — останні новини

Як писав Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

9 травня російський диктатор Володимир Путін несподівано заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні, щойно вдасться узгодити всі умови щодо можливої мирної угоди. Глава Кремля також зазначив, що війна "наближається до завершення".

За його словами, він готовий до переговорів про нові угоди у сфері безпеки для Європи і про те, що його бажаним партнером у переговорах був би колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

10 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія знову порушила перемир'я. З початку доби окупанти 60 разів атакували позиції Сил оборони.

Тим часом Європейський Союз може сприяти досягненню домовленості між Україною та Росією про взаємне припинення ударів по аеропортах обох країн. З такою ініціативою до країн ЄС звернувся глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Про персону: Віктор Небоженко

Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.

Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.

У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.

З 2003-го — керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".






