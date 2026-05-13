Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

Інна Ковенько
13 травня 2026, 11:18
google news Підпишіться
на нас в Google
Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що завтра варто тримати парасолі напоготові.
Погода в Україні 14 травня
Погода в Україні 14 травня / Фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

  • Яка буде погода в Україні 14 травня
  • Де очікуються дощі з грозами
  • В яких областях буде найтепліше

У четвер, 14 травня, лівобережна частина країни опиниться під впливом атмосферних фронтів, що спричинить періодичні дощі, місцями з грозами.

Натомість значна частина Правобережжя потрапить у зону антициклону, тож там переважатиме суха погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

відео дня

Погода в Україні 14 травня

За прогнозом Синоптикині, найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина - Черкщина - Кропивницький та райони аж до Миколаївщини: денна температура становитиме лише +12…+14 градусів.

Найтепліші умови очікуються у східних областях -від +20 до +23 градусів. На решті території країни температура коливатиметься в межах +14…+17 градусів.

Погода в Києві 14 травня

У столиці 14 травня протягом дня температура підніметься до +16 градусів. Дощ найбільш ймовірний у вечірні години, вдень переважатиме відносно спокійна погода.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні до кінця травня - прогноз

Главред писав, що за прогнозои Укргідрометцентру, погода до кінця останнього місяця весни цьогоріч може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай. Синоптики очікують помірні температури.

Середня температура повітря становитиме: 12–15 градусів тепла по країні, 9–12 градусів тепла у гірських районах. Це приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, погода в Україні 13 травня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У центральних та південних областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами, а також потужні пориви вітру - 15-20 м/с.

Погоду на Львівщині формуватиме тилова частина циклону над Балтійським морем. Область накриє похолодання та небезпечні метеорологічні явища.

Погода у Полтаві та області до кінця поточного тижня матиме нестійкий характер через проходження низки атмосферних фронтів. Відмічатиметься хмарна з проясненнями погода, часом проходитимуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозою.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

11:18Синоптик
Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

11:06Політика
Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато поранених

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато поранених

10:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Китайський гороскоп на сьогодні, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

Китайський гороскоп на сьогодні, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

Останні новини

12:11

Что такое "палисадник": откуда происходит это слово и как сказать по-украински

11:40

"У Путіна лише один шлях": відома доля окупованих українських міст

11:23

Томати будуть хворіти та гнити: де не можна садити помідориВідео

11:21

Навіщо потрібні високі грядки у 2026 році: як зробити їх ідеальнимиВідео

11:18

Під Києвом продають особняк, схожий на замок вампірів: що сховано всерединіВідео

80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов80% окупованих територій залишаться руїнами, у Росії немає коштів на відновлення – Жданов
11:18

Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

11:14

Скандальний виступ на Євробаченні-2026 спричинив втручання поліції — деталіВідео

11:06

Путін і Зеленський більше не бачать сенсу у продовженні мирних переговорів під егідою США

10:46

Ремонт доріг в Україні припиниться 1 червня: Максим Шкіль заявив про мільярдні борги уряду перед компаніями

Реклама
10:01

Армія РФ завдала удару по Дніпропетровщині: загинули вісім осіб, багато пораненихФото

10:00

Букмекери змінили свої прогнози щодо Євробачення 2026 — що чекає на Україну

09:57

Скільки Україна витрачає за день війни проти РФ: Сибига приголомшив цифрою

09:54

Росія запустила "Шахеди" по Україні: для яких областей існує загрозаФото

09:36

Ворог має нові просування на важливому напрямку фронту: DeepState розкрив деталі

09:17

Путін намагається приховати слабкість: в ISW назвали мету ракетних погроз РФ

09:07

Дрони РФ хвилями атакували Одеську область: є "приліт" у промзоні

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 травня (оновлюється)

08:28

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

08:20

Вибухи в Анапі й Тамані: дрони атакували важливий для РФ порт, спалахнула пожежа

08:10

Візит Трампа до Китаю: Небоженко розповів, чи можлива "велика угода"Погляд

Реклама
08:08

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

Тисячі людей залишилися без світла: РФ атакувала Полтаву, що відомо

07:19

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

06:43

Вибухи в Харкові: після атаки дронів загорівся об’єкт інфраструктури

05:31

Звучать як вигадка: які дивні професії дійсно існували у СРСР

05:02

Шикарний салат з крабових паличок на весну - готується 7 хвилин

04:39

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

04:15

Чому у кішок з'являються величезні щоки – справжню причину знають одиниціВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячої кішки за 12 с

03:32

Кому доля готує різкий поворот: Таро-прогноз на червень 2026 рокуВідео

03:11

Не переступай — не виростеш: звідки взялася популярна заборона

02:18

Чому Путін знову погрожує "Сарматом": у ЦПД оцінили і вказали на важливу деталь

00:53

Небезпека зростає: в одному з регіонів України оголосили обов’язкову евакуацію

00:21

Хто вийшов у фінал Євробачення-2026: аутсайдер букмекерів увірвався в топ

00:06

Перезапуск чи вимкнення смартфона: експерти остаточно відповіли, що кращеВідео

12 травня, вівторок
23:16

Скрипка не витримала: фаворити Євробачення-2026 зіткнулися з проблемою на сценіВідео

23:01

Жовте пір’я часнику зникне за лічені дні: яке просте підживлення повертає зелень

22:51

Битва фаворитів Євробачення-2026 у першому півфіналі: як виступили потенційні переможці

22:39

РФ готує літаки до вильотів: Ігнат попередив про атаку, що відомо

22:22

Навіщо на паркани вішали діряві горщики: секрет давньої української традиції

Реклама
22:15

"Не маю права говорити": LELEKA зробила заяву щодо правил ЄвробаченняВідео

22:09

Євробачення 2026: онлайн-трансляція першого півфіналу

22:02

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

21:58

"Росія зганьбилася": стало відомо, чому Кремль так боявся 9 травняВідео

21:56

Коли сіяти диню у 2026 році: названо "щасливі" дати для рясного врожаюВідео

21:45

Україною вирушає масштабний проєкт для дітей та родин "Парк Дивотварин" новини компанії

21:32

"Я був шокований": Дантес відреагував на симпатію відомої української актрисиВідео

21:31

Чому не можна сушити телефон у рисі: як популярний міф остаточно знищує гаджет

20:54

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

20:36

Не лише впертість: які рідкісні якості роблять Тельців ідеальними партнерами

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти