Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

Ви дізнаєтесь:
- Яка буде погода в Україні 14 травня
- Де очікуються дощі з грозами
- В яких областях буде найтепліше
У четвер, 14 травня, лівобережна частина країни опиниться під впливом атмосферних фронтів, що спричинить періодичні дощі, місцями з грозами.
Натомість значна частина Правобережжя потрапить у зону антициклону, тож там переважатиме суха погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 14 травня
За прогнозом Синоптикині, найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина - Черкщина - Кропивницький та райони аж до Миколаївщини: денна температура становитиме лише +12…+14 градусів.
Найтепліші умови очікуються у східних областях -від +20 до +23 градусів. На решті території країни температура коливатиметься в межах +14…+17 градусів.
Погода в Києві 14 травня
У столиці 14 травня протягом дня температура підніметься до +16 градусів. Дощ найбільш ймовірний у вечірні години, вдень переважатиме відносно спокійна погода.
Якою буде погода в Україні до кінця травня - прогноз
Главред писав, що за прогнозои Укргідрометцентру, погода до кінця останнього місяця весни цьогоріч може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай. Синоптики очікують помірні температури.
Середня температура повітря становитиме: 12–15 градусів тепла по країні, 9–12 градусів тепла у гірських районах. Це приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, погода в Україні 13 травня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У центральних та південних областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами, а також потужні пориви вітру - 15-20 м/с.
Погоду на Львівщині формуватиме тилова частина циклону над Балтійським морем. Область накриє похолодання та небезпечні метеорологічні явища.
Погода у Полтаві та області до кінця поточного тижня матиме нестійкий характер через проходження низки атмосферних фронтів. Відмічатиметься хмарна з проясненнями погода, часом проходитимуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозою.
Читайте також:
- Тепло повертається на Дніпропетровщину: наскільки зросте стовпчик термометра
- На киян чекає різка зміна погоди: синоптики попередили про несподіванку
- Циклони принесуть на Одещину дощі та грози: коли погода погіршиться
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред