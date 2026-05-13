Грозові дощі накриють Україну: в яких регіонах погода різко зіпсується

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що завтра варто тримати парасолі напоготові.

Погода в Україні 14 травня

У четвер, 14 травня, лівобережна частина країни опиниться під впливом атмосферних фронтів, що спричинить періодичні дощі, місцями з грозами.

Натомість значна частина Правобережжя потрапить у зону антициклону, тож там переважатиме суха погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 14 травня

За прогнозом Синоптикині, найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина - Черкщина - Кропивницький та райони аж до Миколаївщини: денна температура становитиме лише +12…+14 градусів.

Найтепліші умови очікуються у східних областях -від +20 до +23 градусів. На решті території країни температура коливатиметься в межах +14…+17 градусів.

Погода в Києві 14 травня

У столиці 14 травня протягом дня температура підніметься до +16 градусів. Дощ найбільш ймовірний у вечірні години, вдень переважатиме відносно спокійна погода.

Якою буде погода в Україні до кінця травня - прогноз

Главред писав, що за прогнозои Укргідрометцентру, погода до кінця останнього місяця весни цьогоріч може виявитися трохи прохолоднішою, ніж зазвичай. Синоптики очікують помірні температури.

Середня температура повітря становитиме: 12–15 градусів тепла по країні, 9–12 градусів тепла у гірських районах. Це приблизно на 1,5 градуса нижче кліматичної норми.

Як писав Главред, погода в Україні 13 травня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У центральних та південних областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть сильні дощі з грозами, а також потужні пориви вітру - 15-20 м/с.

Погоду на Львівщині формуватиме тилова частина циклону над Балтійським морем. Область накриє похолодання та небезпечні метеорологічні явища.

Погода у Полтаві та області до кінця поточного тижня матиме нестійкий характер через проходження низки атмосферних фронтів. Відмічатиметься хмарна з проясненнями погода, часом проходитимуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозою.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

