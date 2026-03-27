Гроші списано, рахунки закрито: клієнти ПриватБанку б’ють на сполох

Кредитна картка чоловіка несподівано зникла не тільки з Приват24, а й із системи Google Pay.

Клієнт розповів про дивний інцидент у Приват24

Клієнти ПриватБанку повідомляють про дивні збої в роботі мобільного сервісу Приват24. Один із користувачів розповів, що раптово виявив зникнення своєї кредитної картки прямо з додатка.

Як розповів клієнт банку на порталі Мінфін, раніше він вважав банк і його цифрові сервіси досить надійними. Однак ситуація змінилася, коли кредитна картка з встановленим лімітом несподівано зникла не тільки з Приват24, але й із системи Google Pay.

"Спочатку оператор мені сказала, що ця картка і банківський рахунок, прив'язаний до неї, закриті нібито через мої дії в додатку Приват24 або в банківському відділенні. Коли я сказав, що рахунок не закривав, зі слів оператора з'ясувалося, що рахунок закритий через масовий технічний збій, внаслідок якого власні гроші клієнтів списалися на благодійність, а банківські рахунки автоматично закрилися", — поділився незадоволений клієнт.

За його словами, терміни відновлення рахунків невідомі.

"Мій рахунок також був закритий з цієї причини, але на ньому був кредитний ліміт банку. Поки не відновлено банківський рахунок і кредитну картку, невідомо, що сталося з кредитним лімітом і чи буде картка та сума кредитних грошей на ній такою ж, як і до технічного збою", - підсумував він.

Проблеми в роботі ПриватБанку: що відомо

Клієнти державного ПриватБанку почали масово скаржитися на блокування своїх банківських карток. Один із користувачів повідомив, що банк заблокував не тільки його картку, а й усі інші рахунки. За його словами, походження коштів, що надходять до ПриватБанку, добре відоме, оскільки перекази здійснюються від компанії, що спеціалізується на цифрових платіжних рішеннях для морської галузі, яка займається спрощенням виплати зарплати морякам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк без попередження закриває рахунки і не віддає гроші. Клієнтка банку поскаржилася, що банк сам без пояснення причин розірвав з нею відносини і закрив рахунки.

Про джерело: Мінфін Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

