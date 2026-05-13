Росія модернізує Ту-160 для ударів по Україні: яка небезпека та що приховує Кремль

Юрій Берендій
13 травня 2026, 16:52
Попри заяви Кремля про модернізацію Ту-160, експерти застерігають, що реальні можливості цього літака та його бойова ефективність викликає питання.
Модернізація Ту-160М2 - яка небезпека для України та що приховує Кремль

Про що йдеться у матеріалі:

  • Яка небезпека від модернізованих Ту-160М2
  • Чому Росія використовує для ударів по Україні лише третину літаків Ту-160
  • Які нові ракети готує РФ для ударів по Україні
  • Як Росія може застосувати модернізовані Ту-160 у війні проти України

За даними супутникових знімків та оцінками західних аналітиків, Росія продовжує модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-160М до стандарту Ту-160М2, намагаючись зберегти основу своєї повітряної ядерної тріади. Йдеться не лише про оновлення старих радянських машин, а й про спробу фактично перезапустити виробництво стратегічної авіації, яке після розпаду СРСР Росія тривалий час не могла відновити.

Главред зібрав головне, що варто знати про модернізацію російських літаків стратегічної авіації Ту-160 та чим це загрожує Україні.

Що відомо про Ту-160

Аналітики Defence Blog зазначають, що Ту-160, який у НАТО має кодову назву "Блекджек", є найбільшим і найважчим надзвуковим бойовим літаком у світі, а також найпотужнішим російським стратегічним бомбардувальником, здатним нести ядерне озброєння.

Літак зі змінною геометрією крила вперше здійснив політ у 1981 році, а на озброєння СРСР був прийнятий у 1987-му. Він може оснащуватися до дванадцяти крилатих ракет Х-55 або Х-101/102, розміщених у двох внутрішніх барабанних пускових установках, що дозволяє завдавати ударів як звичайною, так і ядерною зброєю на міжконтинентальній дальності.

Росія модернізовує літаки Ту-160 – що відомо

У Росії вперше показали стратегічний бомбардувальник Ту-160 "Дейнекін" після масштабної модернізації до версії Ту-160М. Кремль традиційно подає оновлення свого парку стратегічної авіації як доказ військової могутності, однак реальний стан програми модернізації викликає дедалі більше запитань навіть у профільних аналітиків. Про це йдеться у матеріалі профільного видання Defence Blog.

На попередніх супутникових знімках було зафіксовано, що бомбардувальник "Дейнекін" проходив модернізацію на Казанському авіаційному заводі ще у 2020 році. Таким чином, від початку оновлення літака до появи його фотографій після модернізації минуло близько п’яти років.

Супутниковий знімок / Фото: AviVector

"Програма модернізації Ту-160М, яку керує Казанське об’єднання авіабудівників, передбачає оновлення оригінального планера Ту-160 за допомогою новітньої авіоніки, систем зв’язку та вдосконалених двигунів, зберігаючи при цьому базову конструкцію планера та архітектуру озброєння. Позначення Ту-160М2 стосується новопобудованих літаків, а не переобладнаних старих планерів, хоча відмінності між цими двома варіантами з точки зору систем та можливостей не були повністю оприлюднені", - йдеться у статті.

Чисельність літаків Ту-160 в РФ / Фото:AviVector

За даними відкритого дослідницького авіаційного ресурсу AviVector, лише приблизно третина стратегічних бомбардувальників Ту-160М, які має Росія, залучається до бойових операцій проти України. Решта літаків перебувають на випробуваннях, технічному обслуговуванні, модернізації, використовуються для навчання або ще будуються.

Як зазначає AviVector із посиланням на дані реєстру, Повітряно-космічні сили РФ мають загалом 18 літаків Ту-160М, однак у бойових завданнях беруть участь лише сім із них. Здебільшого вони здійснюють вильоти з авіабази "Українка" на Далекому Сході Росії, а іноді — з бази "Енгельс-2" у Саратовській області.

Супутниковий знімок / Фото: AviVector

Як повідомляє AviVector, оперативна схема використання Ту-160 передбачає оснащення літаків крилатими ракетами на базі "Енгельс-2" перед виконанням бойових завдань, після чого вони або повертаються на авіабазу "Українка", або залишаються на "Енгельс-2" залежно від поставлених цілей. Такий розподіл між двома базами, розташованими за тисячі кілометрів одна від одної, демонструє як дальність польоту Ту-160, так і стратегію розосередження російської стратегічної авіації для зниження вразливості до можливих ударів.

Супутниковий знімок / Фото: AviVector

Авіабаза "Енгельс-2", яка з 2022 року неодноразово ставала ціллю атак українських дронів, використовується як головний передовий пункт озброєння та підготовки Ту-160 до операцій проти України, тоді як "Українка" забезпечує додаткові можливості для розміщення літаків на безпечнішій відстані від українських ударних засобів.

Не менш показовою, за оцінками AviVector, є ситуація з виробництвом і технічним обслуговуванням цих бомбардувальників у Казані. За даними аналітиків, у цехах Казанського авіабудівного об’єднання постійно перебувають приблизно 7–9 літаків Ту-160М та Ту-160М2, що становить значну частину всього наявного флоту.

Це може свідчити про повільніші темпи модернізації та виробництва, ніж заявляє російська сторона. Супутникові знімки від 18 березня 2026 року зафіксували переміщення двох Ту-160М до нового виробничого цеху, будівництво якого стартувало у 2020 році. Ще два літаки, за інформацією AviVector, перебували просто неба за межами підприємства.

Аеродроми стратегічної авіації Росії
Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Яка небезпека від модернізованих Ту-160М2

Моніторингові канали повідомляють, що Росія провела випробування новітнього стратегічного бомбардувальника Ту-160М2. За їхніми даними, літак здійснив тестовий обліт і найближчим часом може надійти на озброєння Повітряно-космічних сил РФ.

"Ту-160М2 — це найсучасніша російська модифікація стратегічного бомбардувальника-ракетоносця, фактично побудована з нуля на основі радянського проєкту "Білий лебідь"", - йдеться у дописі.

Під час модернізації Ту-160М2 отримав оновлені двигуни НК-32-02 із покращеними характеристиками, що дають змогу збільшити дальність польоту. Також на літаку повністю оновили бортове радіоелектронне обладнання, встановили сучасну навігаційну систему та новий комплекс самооборони.

Крім використання ракет Х-101 і Х-555, модернізований бомбардувальник пристосували для застосування нових далекобійних ракет Х-БД із заявленою дальністю понад 6500 кілометрів.

Водночас, експерт авіаційного ринку Богдан Долінце в ефірі "Апостроф TV" зазначав, що Росія фактично подає модернізацію старих радянських корпусів як створення нових літаків, хоча у технічному плані країна-агресор опинилася у складній ситуації, особливо в галузі двигунобудування.

За його словами, модернізація Ту-160М переважно зводиться до заміни радянської авіоніки на цифрові системи, встановлення сучасних засобів радіоелектронної боротьби та часткового оновлення двигунів. Водночас ці двигуни залишаються дорогими в експлуатації та малоефективними, що негативно впливає на дальність польоту літака.

Літаки серії Ту, якими Росія обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Долінце також наголошує, що проєкт Ту-160М2 у повноцінному вигляді фактично залишається недосяжним, а створення нових двигунів затягується на роки без гарантії успішного результату.

"Мова йде про заміну радянської авіоніки на більш сучасну, тобто це так звана "скляна кабіна" або цифрова кабіна. По-друге, мова йде про встановлення більш сучасних засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. Але створити новий двигун, який міг би використовуватися в більш сучасній версії Ту-160М2, вони так і не можуть. А проєкти створення так званих російських двигунів сьогодні вже фактично перейшли в площину десятирічної розробки без реального успіху", — вказав він.

Чому Росія використовує для ударів по Україні лише третину літаків Ту-160

Також про низьку реальну боєготовність стратегічних бомбардувальників Ту-160 та можливі зміни у схемі базування російської стратегічної авіації після операції "Павутина" повідомив військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд", експерт Defense Express Іван Киричевський, коментуючи аналіз AviVector.

За словами Киричевського, в одному з матеріалів аналітичного ресурсу AviVector зазначалося, що Росія формально має у строю 18 стратегічних бомбардувальників Ту-160, однак реально для ракетних атак по Україні використовуються лише сім таких літаків.

Експерт Defense Express звернув увагу, що це виглядає показово з огляду на те, що 24 квітня 2026 року бомбардувальники Ту-160 фактично відзначили вже 39 років активної експлуатації. На його думку, ця ситуація потребує детальнішого аналізу.

"Якщо брати цифру саме по формально наявним в строю "бортам", то виходить, що рівень операційної готовності флоту російських Ту-160 складає орієнтовно 40% (якщо виходити із показника, що лише сім із наявних в строю бомбардувальників використовуються для ударів по Україні). Але ж при цьому заявляється, що РФ загалом має аж 25 літаків типу Ту-160, із яких два Ту-160 - на зберіганні, інші пʼять новоскладених Ту-160М2 - статус неясний", - вказав він.

У матеріалі AviVector також зазначалося, що для бойових вильотів Ту-160 Росія переважно використовує авіабази "Енгельс" та "Українка" на Далекому Сході. Такий принцип розміщення стратегічної авіації, як вказується, російська сторона обрала після операції "Павутина" 1 червня 2025 року, щоб зменшити ризики нових втрат серед своїх стратегічних бомбардувальників.

Операція СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред

"Окремо цікаво, що станом на квітень 2026 року мінімум три Ту-160М фіксувались на аеродромі "Раменское" під Москвою. Вперше ці бомбардувальники були там помічені ще у березні поточного року. Чи означає це появу нової точки базування для стратегічної авіації РФ, під прикриттям засобів ППО столиці країни-агресора - ще наразі лишається питанням відкритим", - підсумував він.

Які нові ракети готує РФ для ударів по Україні

Раніше моніторингові канали також повідомляли, що Росія готується застосовувати нові ракети для своїх стратегічних бомбардувальників, зокрема йдеться про модернізовані літаки Ту-160М. За їхніми даними, країна-агресорка Росія уже завершила виробництво експериментальних зразків нових ракет і планує провести їхні випробування на території України.

Зокрема, йдеться про крилату авіаційну ракету Х-БД-К для бомбардувальників Ту-95МС із дальністю польоту до 3000 кілометрів і швидкістю до 900 км/год. Її називають аналогом Х-101, однак вона відрізняється модернізованою системою наведення та здатністю летіти на наднизьких висотах — від 30 до 70 метрів над землею.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Також повідомляється про гіперзвукову крилату ракету Х-99 для Ту-160М, яка може розвивати швидкість до 6600 км/год і вражати цілі на відстані до 5500 кілометрів.

Крім того, Росія нібито працює над гіперзвуковою авіаційною протикорабельною ракетою Х-МЦ, сумісною з усіма стратегічними бомбардувальниками. Її дальність оцінюють у 900 кілометрів, а швидкість — до 4200 км/год. За характеристиками цю ракету порівнюють із Х-22.

"Випробування нових ракет, повʼязане з браком іноземних комплектуючих для діючих зразків крилатих ракет. Виробництво нових ракет повністю завʼязане на російських компонентах, без іноземних запчастин, а значить, якість та точність будуть жахливі, чим становитимуть максимальну небезпеку для цивільного населення", - вказували моніторингові канали.

Скільки літаків стратегічної авіації залишилось в Росії

Експерт авіаційного ринку Богдан Долінце зазначає, що після 2022 року чисельність бортів стратегічної авіації Росії істотно скоротилася. Із приблизно 120 літаків у строю залишилася лише близько половини, а після бойових втрат і операцій на кшталт "Павутини" кількість реально боєздатних бортів стала ще меншою. Основу парку становлять Ту-22М3 і Ту-95, які поступово вичерпують свій ресурс і можуть бути списані в найближчі роки.

За його словами, у боєздатному стані залишається приблизно 50–60 стратегічних літаків. Ще кілька десятків потребують капітального ремонту або відновлення, а частина вже використовується в режимі "канібалізації" для підтримки інших бортів.

"Росія намагається використовувати Ту-95, ресурс яких, імовірно, вичерпається в найближчі 3–5 років, після чого вони будуть остаточно виведені з експлуатації", — додав він.

Попри це, Росія все ще зберігає можливість завдавати масованих ударів по Україні, застосовуючи десятки літаків як носії крилатих ракет типу Х-101 і Х-555. Під час атак зазвичай залучається обмежена кількість бортів — до кількох десятків, при цьому озброєння часто використовується не повністю, щоб зберегти ресурс техніки.

Долінце також підкреслює, що ключове обмеження для Росії полягає не стільки в кількості літаків, скільки у нестачі ракет і виробничих можливостях. Через це масштаб ударів, імовірно, залишатиметься приблизно на нинішньому рівні — сотні дронів і до сотні ракет за одну атаку.

Як Росія може застосувати модернізовані Ту-160 у війні проти України

Попри статус "найсучаснішого" стратегічного бомбардувальника РФ, Ту-160М залишається спадщиною радянських розробок 1980-х років, яку агресор досі не здатен відтворити з нуля. Про це в коментарі 24 каналу заявив військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, Ту-160М є найсучаснішим стратегічним бомбардувальником, який нині має Росія, хоча сам проєкт був розроблений ще у 1980-х роках. До появи цього літака основним стратегічним бомбардувальником у РФ залишався Ту-95.

Павло Нарожний пояснив, що головною відмінністю Ту-160М від Ту-95 є здатність розвивати надзвукову швидкість, однак саме це створює значну кількість складних технічних проблем.

Наприклад, для роботи Ту-160М використовується спеціальне паливо з вищою в’язкістю, ніж у більшості інших літаків. Росія застосовує ці бомбардувальники для запуску крилатих ракет, зокрема Х-101, а також теоретично може використовувати їх для пусків "Калібрів".

Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

"Якщо брати ракети Х-101, то наші Повітряні сили збивають приблизно 90%, а в деяких випадках і майже 100% таких ракет. Але нехтувати цією небезпекою все одно не можна, адже це доволі серйозна зброя. Вони (йдеться про літаки Ту-160М, - ред.) можуть становити загрозу, наприклад, прифронтовим районам України",– наголосив експерт.

Водночас експерт наголосив, що крилаті ракети, які використовує Росія, є дорогими — їхня вартість стартує від одного мільйона доларів за одиницю. Через це така зброя не є масовою, і російська сторона, ймовірно, здатна виробляти лише одну-дві ракети на добу.

На його думку, подібні атаки не повинні мати вирішального впливу на ситуацію на фронті, враховуючи наявні в України засоби протидії.

Що сповільнює модернізацію літаків стратегічної авіації РФ

Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що проти Росії запроваджено санкції, які обмежують постачання товарів і матеріалів, необхідних для модернізації авіації. Зокрема, у росіян виникли труднощі із закупівлею хрому через європейські обмеження.

"Також є санкції на електроніку. У них практично не існує свого власного виробництва сучасної електроніки. Вони (росіяни, – ред.) зупинились у цьому розвитку десь років 30 тому. У цілому з електронікою для літаків в них дуже-дуже погано – практично все західного походження,– сказав експерт.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Водночас, за його словами, попри санкційний тиск, Росія все ж отримує частину потрібних компонентів через посередників у третіх країнах, зокрема через Гонконг, Китай та окремі держави колишнього соцтабору.

Однак, за словами Нарожного, ці поставки не є масовими і йдеться не про великі обсяги на сотні мільйонів доларів, а про точкові закупівлі, яких вистачає лише для часткових потреб. Через це модернізація авіації відбувається, але ускладнено і розтягнеться на тривалий період, ймовірно на роки.

Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

