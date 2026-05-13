Різниця колосальна: дівчина порівняла ціни на продукти в Україні і Румунії

Анна Косик
13 травня 2026, 14:59
Ціни на багато продуктів суттєво відрізняються.
продуктовая корзина, деньги, румыния
Українка порівняла ціни у супермаркетах України і Румунії / Колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

  • Овочі та свинина в Румунії дешевші, ніж в Україні
  • Яйця та курятина в Україні коштують суттєво менше
  • Ціни на олію та банани в обох країнах майже однакові

В Україні стрімко ростуть ціни на продукти і деякі товари вже коштують дорожче, ніж у сусідніх європейських країнах. Зокрема українка під ніком katamikh у TikTok вирішила порівняти ціни на базові продукти в Україні та Румунії.

Вона обрала популярні в обох країнах супермаркети та відправилася на продуктовий шопінг.

Перше, що дівчина порівняла - це помідори. Вони в Україні коштують на 60 гривень дорожче: у Румунії 110 гривень, а в Україні 170 гривень за кілограм. Огірки також дешевше купувати у Румунії. Там вони коштують 77 гривень за кілограм, а в Україні 88,95 гривні.

Водночас яблука дешевші в Україні - 46 гривень за кілограм проти 62 гривень у Румунії. Банани в Румунії і Україні коштують майже однаково - 69 та 69,80 гривень відповідно.

Україна "виграє" у Румунії і в ціні на куряче філе. В нас воно коштує 260 гривень, а за кордоном 355 гривень.В той же час свинина дешевша в Румунії. Там її продають по 226 гривень, а в Україні м'ясо коштує 256 гривень.

Українка також показала ціни на інші популярні продукти в Україні та Румунії:

  • Сметана 64 проти 61 гривні;
  • Молоко 55 проти 43 гривень;
  • Яйця 66 проти 128 гривень;
  • Твердий сир 60 проти 69 гривень;
  • Макарони 58 поти 53 гривень;
  • Олія 90 проти 91 гривні;
  • Рис 63 проти 60 гривень.

Вкінці відео українка зауважила, що продукти таки дорожчі у Румунії, але при цьому там зарплати значно вищі, ніж в Україні.

Дивіться відео про ціни на продукти в Україні і Румунії:

Що буде з цінами на продукти у травні - думка експерта

Главред писав, що за словами Дениса Марчука, пропозиція яєць до кінця місяця зростатиме, що дозволить знизити їхню ціну ще приблизно на 7–10% від квітневих показників.

Водночас на ринку м’яса суттєвих змін не очікується. Можливі лише короткі коливання в період травневих свят - у межах 2–3%. Молочна продукція, навпаки, може тимчасово подорожчати.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні минулого тижня різко подорожчала минулорічна білоголова капуста. Причиною є сезонне скорочення пропозиції.

Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшала майже на третину вітчизняна полуниця. Середня вартість ягоди становить в середньому 200 грн за кілограм.

Напередодні стало відомо, що ранні кісточкові, а саме абрикоси та персики, вже постраждали від весняних заморозків. Тому в Україні цього року ціни на них будуть щонайменше на 30% більші, ніж торік.

Більше новин:

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

На Рівненщині дрон влучив у житловий будинок: кількість загиблих зросла, є поранені

Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм

У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Дівчина поспішила на касі самообслуговування і швидко пошкодувала

Коли у 2026 році Вознесіння Господнє: дата свята, традиції та заборони

Жителі одного міста зможуть користуватися автобусами безкоштовно: яка причина

Нагар на сковорідках і каструлях зникне без тертя: допоможе неочікуваний засіб

