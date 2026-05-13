Різниця колосальна: дівчина порівняла ціни на продукти в Україні і Румунії

Головне:
- Овочі та свинина в Румунії дешевші, ніж в Україні
- Яйця та курятина в Україні коштують суттєво менше
- Ціни на олію та банани в обох країнах майже однакові
В Україні стрімко ростуть ціни на продукти і деякі товари вже коштують дорожче, ніж у сусідніх європейських країнах. Зокрема українка під ніком katamikh у TikTok вирішила порівняти ціни на базові продукти в Україні та Румунії.
Вона обрала популярні в обох країнах супермаркети та відправилася на продуктовий шопінг.
Перше, що дівчина порівняла - це помідори. Вони в Україні коштують на 60 гривень дорожче: у Румунії 110 гривень, а в Україні 170 гривень за кілограм. Огірки також дешевше купувати у Румунії. Там вони коштують 77 гривень за кілограм, а в Україні 88,95 гривні.
Водночас яблука дешевші в Україні - 46 гривень за кілограм проти 62 гривень у Румунії. Банани в Румунії і Україні коштують майже однаково - 69 та 69,80 гривень відповідно.
Україна "виграє" у Румунії і в ціні на куряче філе. В нас воно коштує 260 гривень, а за кордоном 355 гривень.В той же час свинина дешевша в Румунії. Там її продають по 226 гривень, а в Україні м'ясо коштує 256 гривень.
Українка також показала ціни на інші популярні продукти в Україні та Румунії:
- Сметана 64 проти 61 гривні;
- Молоко 55 проти 43 гривень;
- Яйця 66 проти 128 гривень;
- Твердий сир 60 проти 69 гривень;
- Макарони 58 поти 53 гривень;
- Олія 90 проти 91 гривні;
- Рис 63 проти 60 гривень.
Вкінці відео українка зауважила, що продукти таки дорожчі у Румунії, але при цьому там зарплати значно вищі, ніж в Україні.
Дивіться відео про ціни на продукти в Україні і Румунії:
Що буде з цінами на продукти у травні - думка експерта
Главред писав, що за словами Дениса Марчука, пропозиція яєць до кінця місяця зростатиме, що дозволить знизити їхню ціну ще приблизно на 7–10% від квітневих показників.
Водночас на ринку м’яса суттєвих змін не очікується. Можливі лише короткі коливання в період травневих свят - у межах 2–3%. Молочна продукція, навпаки, може тимчасово подорожчати.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні минулого тижня різко подорожчала минулорічна білоголова капуста. Причиною є сезонне скорочення пропозиції.
Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшала майже на третину вітчизняна полуниця. Середня вартість ягоди становить в середньому 200 грн за кілограм.
Напередодні стало відомо, що ранні кісточкові, а саме абрикоси та персики, вже постраждали від весняних заморозків. Тому в Україні цього року ціни на них будуть щонайменше на 30% більші, ніж торік.
Більше новин:
- У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог
- Магнітна буря вдарить з новою силою: коли почнеться геомагнітний шторм
- У Рівному прогриміла серія вибухів: у місті зникло світло - що відомо на зараз
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред