У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

РФ застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО України та ураження цивільних обʼєктів.

https://glavred.net/war/rf-nachala-dlitelnuyu-kombinirovannuyu-ataku-na-kriticheskim-obektam-v-ukraine-gur-10764311.html Посилання скопійоване

У ГУР попердили про комбінований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, Міноборони РФ, УНІАН

Головне з новини:

відео дня

РФ проводить масований комбінований удар по Україні

Дрони намагаються перевантажити українську ППО

Після БПЛА ворог запустить крилаті та балістичні ракети

Росія проводить масштабну комбіновану атаку по Україні, яку ГУР оцінює як потенційно тривалу та багатохвильову. Перший удар - рої ударних дронів, спрямованих на виснаження ППО та пробивання шляхів для наступних хвиль.

Далі, за даними розвідників, очікується масований запуск крилатих і балістичних ракет із повітря та моря. Під прицілом - енергетика, оборонні підприємства, урядові будівлі та інші критичні об’єкти у великих містах.

У ГУР наголошують, що Росія свідомо відмовилася від пропозицій перемир’я й намагається тиснути на стійкість України, використовуючи тактику затяжних комбінованих ударів.

"У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів", - вказують у відомстві.

Українців закликають негайно реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях, адже атака може розгортатися хвилями протягом тривалого часу.

Які нові цілі масованих ударів по Україні переслідує РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська, ймовірно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні.

Він зауважив, що окупанти дедалі частіше обирають нові цілі для атак - зокрема автозаправні станції. Росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси.

Що відомо про Shahed / Інфографіка: Главред

Атака дронів - останні новини

Як повідомляв Главред, радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що РФ масовано атакує Україну ударними безпілотниками. Вони рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості.

Також відомо, що російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Крім того, у ніч на 13 травня росіяни атакували ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одеської області. В результаті кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарських приміщень.

Вас може зацікавити:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред