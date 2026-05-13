У ГУР попередили про початок тривалої комбінованої атаки РФ: по чому цілить ворог

Головне з новини:
- РФ проводить масований комбінований удар по Україні
- Дрони намагаються перевантажити українську ППО
- Після БПЛА ворог запустить крилаті та балістичні ракети
Росія проводить масштабну комбіновану атаку по Україні, яку ГУР оцінює як потенційно тривалу та багатохвильову. Перший удар - рої ударних дронів, спрямованих на виснаження ППО та пробивання шляхів для наступних хвиль.
Далі, за даними розвідників, очікується масований запуск крилатих і балістичних ракет із повітря та моря. Під прицілом - енергетика, оборонні підприємства, урядові будівлі та інші критичні об’єкти у великих містах.
У ГУР наголошують, що Росія свідомо відмовилася від пропозицій перемир’я й намагається тиснути на стійкість України, використовуючи тактику затяжних комбінованих ударів.
"У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів", - вказують у відомстві.
Українців закликають негайно реагувати на сигнали тривоги та перебувати в укриттях, адже атака може розгортатися хвилями протягом тривалого часу.
Які нові цілі масованих ударів по Україні переслідує РФ - думка експерта
Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська, ймовірно, готують нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні.
Він зауважив, що окупанти дедалі частіше обирають нові цілі для атак - зокрема автозаправні станції. Росіяни, найімовірніше, ухвалили рішення у прифронтових областях знищувати місця, де можна поповнити паливні запаси.
Атака дронів - останні новини
Як повідомляв Главред, радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ і зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що РФ масовано атакує Україну ударними безпілотниками. Вони рухаються уздовж кордону Білорусі на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості.
Також відомо, що російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.
Крім того, у ніч на 13 травня росіяни атакували ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одеської області. В результаті кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарських приміщень.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
