'У Путіна лише один шлях': відома доля окупованих українських міст

Жданов сказав, хто може стати інвестором та відбудувати окуповані міста.

https://glavred.net/ukraine/u-putina-tolko-odin-put-izvestna-sudba-okkupirovannyh-ukrainskih-gorodov-10764284.html Посилання скопійоване

Якою буде доля окупованих міст / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

У Росії немає грошей на відбудову окупованих міст

Донбас можуть віддати США під видобуток ресурсів

На ЗАЕС РФ може запустити лише один реактор

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припустив, що країна-агресор Росія робитиме з окупованими та зруйнованими дощенту українськими містами.

За його словами, Маріуполь – класичний приклад "потемкінського села", коли фасад будинку фарбують, а його стіни обвалюються.

відео дня

Він зауважив, що дії Росії щодо повністю зруйнованих міст залежатимуть від інвестицій, які їй вдасться залучити.

"У неї самої грошей на відновлення немає. Ми ж бачимо, як "процвітають" захоплені Донецьк і Луганськ: там практично нічого не робиться протягом усіх років окупації, постійно виникають проблеми з ЖКГ, сміттям та іншим, роботи немає, оскільки окупанти вивезли заводи, а на території промзон влаштовують склади або ремонтні бази для російської техніки", - сказав експерт в інтерв’ю Главреду.

На його думку, у Путіна є лише один шлях – шукати інвестора, який вкладеться в окуповані українські регіони. Водночас єдиний кандидат на роль інвестора – це Дональд Трамп.

"Путін намагається купити Трампа, обіцяючи віддати Штатам окуповані території під розробку – мовляв, йдіть копайте, що знайдете, те й ваше. Це "приманка" для США. І Дмитрієв веде прямі переговори з Віткоффом і Кушнером саме тому. А там є що видобувати. Зокрема, на Донбасі, в районі Слов'янська та Краматорська, є родовища сланцевого газу, є там і марганцеві руди, у Криму видобувають і збагачують феросплави", - наголосив Жданов.

Експерт додав, що іншого варіанту у Росії немає.

"Якщо Путін не переконає Трампа, не підкупить його такими "пряниками", то цей регіон залишиться депресивним і збитковим, а постачання відбуватиметься за залишковим принципом", - зауважив він.

Що може зробити Росія із Запорізькою АЕС

Жданов розповів, що у випадку із Запорізькою АЕС максимум, на що здатна Росія, – це запустити один реактор. Більше охолоджувачі не витримають, адже ця станція працювала тільки завдяки водосховищу.

"Тому Росії доведеться й надалі тримати п’ять реакторів у холодному режимі, а один запустять. До його запуску РФ готується – потайки будує підстанцію. Однак це все, на що Росія здатна. П'ять реакторів стоятимуть у глушині. І тут економічні завдання тягнуть за собою військові, зокрема, для Росії виникає необхідність відновити водосховище. А щоб це зробити, потрібно відновити Каховську дамбу. А щоб відновити дамбу, потрібен плацдарм на правому березі Дніпра", - підсумував експерт.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Плани РФ щодо окупованих територій

Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка раніше повідомляв, що Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації на тимчасово окупованих територіях, які провела на території захопленого Донбасу.

За його словами, росіяни також планують проведення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту.

Окуповані території - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики ISW говорили, що Росія зберігає свої територіальні цілі за межами решти неокупованої Донецької області.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що відновлювати зруйновані вщент українські міста Росія точно не буде, бо це потребує колосальних коштів і величезних інвестицій.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк розповідав, що російська мобілізація на тимчасово окупованих територіях України є неефективною, оскільки там фактично відсутній повноцінний ресурс людей, які могли б воювати та тримати зброю.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред