"У Путіна лише один шлях": відома доля окупованих українських міст

Марія Николишин
13 травня 2026, 11:40
Жданов сказав, хто може стати інвестором та відбудувати окуповані міста.
Якою буде доля окупованих міст / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • У Росії немає грошей на відбудову окупованих міст
  • Донбас можуть віддати США під видобуток ресурсів
  • На ЗАЕС РФ може запустити лише один реактор

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припустив, що країна-агресор Росія робитиме з окупованими та зруйнованими дощенту українськими містами.

За його словами, Маріуполь – класичний приклад "потемкінського села", коли фасад будинку фарбують, а його стіни обвалюються.

Він зауважив, що дії Росії щодо повністю зруйнованих міст залежатимуть від інвестицій, які їй вдасться залучити.

"У неї самої грошей на відновлення немає. Ми ж бачимо, як "процвітають" захоплені Донецьк і Луганськ: там практично нічого не робиться протягом усіх років окупації, постійно виникають проблеми з ЖКГ, сміттям та іншим, роботи немає, оскільки окупанти вивезли заводи, а на території промзон влаштовують склади або ремонтні бази для російської техніки", - сказав експерт в інтерв’ю Главреду.

На його думку, у Путіна є лише один шлях – шукати інвестора, який вкладеться в окуповані українські регіони. Водночас єдиний кандидат на роль інвестора – це Дональд Трамп.

"Путін намагається купити Трампа, обіцяючи віддати Штатам окуповані території під розробку – мовляв, йдіть копайте, що знайдете, те й ваше. Це "приманка" для США. І Дмитрієв веде прямі переговори з Віткоффом і Кушнером саме тому. А там є що видобувати. Зокрема, на Донбасі, в районі Слов'янська та Краматорська, є родовища сланцевого газу, є там і марганцеві руди, у Криму видобувають і збагачують феросплави", - наголосив Жданов.

Експерт додав, що іншого варіанту у Росії немає.

"Якщо Путін не переконає Трампа, не підкупить його такими "пряниками", то цей регіон залишиться депресивним і збитковим, а постачання відбуватиметься за залишковим принципом", - зауважив він.

Що може зробити Росія із Запорізькою АЕС

Жданов розповів, що у випадку із Запорізькою АЕС максимум, на що здатна Росія, – це запустити один реактор. Більше охолоджувачі не витримають, адже ця станція працювала тільки завдяки водосховищу.

"Тому Росії доведеться й надалі тримати п’ять реакторів у холодному режимі, а один запустять. До його запуску РФ готується – потайки будує підстанцію. Однак це все, на що Росія здатна. П'ять реакторів стоятимуть у глушині. І тут економічні завдання тягнуть за собою військові, зокрема, для Росії виникає необхідність відновити водосховище. А щоб це зробити, потрібно відновити Каховську дамбу. А щоб відновити дамбу, потрібен плацдарм на правому березі Дніпра", - підсумував експерт.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Плани РФ щодо окупованих територій

Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка раніше повідомляв, що Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації на тимчасово окупованих територіях, які провела на території захопленого Донбасу.

За його словами, росіяни також планують проведення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту.

Як повідомляв Главред, аналітики ISW говорили, що Росія зберігає свої територіальні цілі за межами решти неокупованої Донецької області.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що відновлювати зруйновані вщент українські міста Росія точно не буде, бо це потребує колосальних коштів і величезних інвестицій.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк розповідав, що російська мобілізація на тимчасово окупованих територіях України є неефективною, оскільки там фактично відсутній повноцінний ресурс людей, які могли б воювати та тримати зброю.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

